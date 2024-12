Bagnaia confessa tutto: “Mi ha dato fastidio”

Pecco Bagnaia ha confessato un aspetto che lo ha molto infastidito in quest’ultimo periodo: il campione della Ducati pensa già al prossimo Mondiale

Dopo aver vinto due edizioni di fila, Pecco ha dovuto abdicare in favore di Jorge Martin. La lotta serrata tra i due si è conclusa solo all’ultima gara, a Barcellona. Nonostante le undici vittorie stagionali, per l’allievo di Valentino Rossi non è arrivato il titolo.

Il campionato non si è concluso come sperato da parte di Pecco Bagnaia. La rimonta questa volta non è riuscita e a gioire è stato solo Jorge Martin. Lo spagnolo ha alzato il livello di affidabilità, senza regalare banali cadute come nel 2023. Alla fine la costanza ha pagato e i risultati sono arrivati. Bagnaia sognava di calare il tris consecutivo, con quello che sarebbe diventato il quarto titolo mondiale complessivo.

Di certo la sua moto era straordinaria, basti pensare che in totale solamente l’Aprilia di Vinales è riuscito a interrompere la serie di successi di Borgo Panigale in questa stagione. Ducati superiore a tutti e sfida rimandata al 2025, quando al fianco di Bagnaia ci sarà Marc Marquez, già carico a pallettoni. Proprio per questo il torinese sapeva che quella di quest’anno non era un’occasione da sprecare. Le cadute del sabato e qualche domenica storta hanno fatto la differenza, nonostante 11 successi stagionali.

Max Verstappen ha “infastidito” Pecco Bagnaia: tutta colpa del Mondiale vinto

Per Bagnaia il numero 4 in questo momento è particolarmente indigesto ed è facile capirne il perché. Tra l’altro c’è stato un episodio, raccontato da lui stesso, che ha innescato una malinconia non indifferente. Pecco ha raccontato ai microfoni di Sky Sport MotoGP quanto provato durante il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1.

“Quando al termine della gara ho sentito in telecronaca ‘Verstappen quattro volte campione del mondo‘ mi sono infastidito pensando alla mia stagione. Alla fine però mi tengo buona questa voglia di ricominciare”. Anche perché per lui poteva essere un percorso al pari di quello di Verstappen, con 3 titoli in MotoGP, più quello vinto in Moto2 nel 2018.

Per la stagione prossima c’è il rischio di dover fare i conti con il Verstappen delle due ruote, ovvero quel Marc Marquez in cerca di riscatto e record. Vedremo se Pecco sarà all’altezza della sfida. Tutti i tifosi non vedono l’ora di scoprirlo in pista.