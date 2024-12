Berrettini spiazza anche Sinner: rivelazione shock

Matteo Berrettini molto schietto e sincero sull’amico Jannik Sinner: ecco cosa ha detto, rivelazione improvvisa nell’ultima intervista

La stagione agonistica 2024 doveva essere quella della ripresa, quella in cui tornare a sorridere dopo svariati infortuni e tanta sfortuna fuori e dentro il campo. Matteo Berrettini può finalmente dire di avercela fatta, i risultati Atp sono lì a dimostrare che il talento romano classe 1996 può sperare in un futuro migliore rispetto al recente passato.

A far risplendere ulteriormente la sua figura è stata, forse, anche la salda amicizia con Jannik Sinner, numero uno al mondo e simbolo dell’Italia dominante del tennis. Recentemente, i due hanno esultato sul cemento di Malaga conquistando una Coppa Davis storica, la seconda consecutiva. Quella Coppa che l’anno scorso Matteo vide dalla televisione, quest’anno l’ha conquistata da protagonista, aiutando proprio Jannik nel match decisivo contro l’Olanda.

Durante un evento speciale organizzato da ‘SuperTennis’, Matteo Berrettini ne ha approfittato proprio per parlare a cuore aperto di Jannik e del suo immenso talento.

Matteo Berrettini netto su Sinner: rivelazioni non passano inosservate

Che i due siano grandi amici lo si sa da molto tempo: Matteo è stato una sorta di chioccia per il ben più giovane altoatesino, aiutandolo ad inserirsi nel circuito che conta a piccoli passi. Ora Sinner è un leader indiscusso, un simbolo positivo dello sport italiano: se quest’anno ha potuto vincere due Grandi Slam oltre a svariati titoli, deve anche ringraziare il supporto di chi è stato accanto come l’amico Berrettini che lo ha supportato in tutto e per tutto.

La loro amicizia è importante e genera una connessione in campo quasi naturale: quando gioca Matteo, Jannik non può fare altro che tifare per lui; la medesima cosa capita al contrario, come dimostra la spettacolare finale tra l’azzurro e Tallon Griekspoor a Malaga.

Queste le sentite parole che Berrettini ha riservato all’amico durante l’evento SuperTennis Awards 2024, il Gran Gala del tennis nostrano: “Se volessi rinascere come Sinner? Si, Vorrei rinascere lui perché così scoprirei cosa si prova a non sbagliare mai“, ha detto il tennista romano intervistato accanto al numero uno da Piero Chiambretti aggiungendo poi: “Al contrario di Jannik mi capita di perdere, ma ho sempre avuto la sensazione che senza la paura io non riesca a performare bene. Io ce l’ho paura, ma la uso per andare oltre i miei limiti e trovare motivazioni“.

Durante la lunga chiacchierata, non è mancato il momento dei ricordi riguardanti la vittoria della Coppa Davis di poche settimane fa. Così Berrettini sul trionfo con la nazionale azzurra: “Vittoria a Malaga? Una volta guardavo la Davis con la speranza di poterla alzare da protagonista: ora quel sogno è diventato realtà“.