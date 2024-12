Italia, infortunio choc: frattura al perone

Infortunio choc per l’atleta italiano che ha riportato la frattura del perone dopo una brutta caduta: tifosi azzurri scioccati

Poche gioie quelle conquistate dall’Italia ieri nella discesa libera di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo di Sci alpino che ha visto trionfare l’elvetico Justin Murisier, arrivato davanti al compagno di squadra Marco Odermatt.

La discesa era stata sospesa per prestare soccorso ad un altro membro del team svizzero, ovvero Arnaud Boisset che ha perso il controllo dei suoi sci, cadendo e sbattendo la testa contro la neve, per poi finire contro le recinzioni. Alla ripresa, Murisier si è imposto con il tempo di 1’40”04, precedendo Odermatt di due decimi e riuscendo ad arrivare primo, cosa che non gli era mai capitata da quando prende parte alla Coppa del Mondo.

Come detto, invece, c’è poco da sorridere per l’Italia, il cui miglior risultato è stato il diciannovesimo posto conquistato da Dominik Paris, mentre Florian Schieder, sugli sci per la prima volta dopo l’operazione al ginocchio alla quale si è sottoposto lo scorso marzo, ha chiuso in 23esima posizione.

Non ha preso parte alla discesa di Beaver Creek Guglielmo Bosco che si è infortunato a poche ore dalla gara ed il report degli esami ha scioccato i tifosi azzurri, dato che lo sciatore alpino ha riportato la frattura del perone e dovrà stare fuori per un bel po’.

Sci alpino, infortunio per Bosco: l’azzurro si è fratturato il perone

Niente discesa libera di Beaver Creek per Guglielmo Bosco che ieri ha dovuto guardare i suoi compagni da fuori a causa dell’infortunio rimediato il giorno prima durante la seconda prova all’inizio del muro e la diagnosi degli accertamenti è stata subito grave. L’azzurro ha infatti riportato una frattura composta al terzo prossimale del perone della gamba destro che non gli ha permesso di essere ella gara.

Un brutto infortunio per Bosco che dovrà stare fuori un bel po’ prima di tornare sugli sci e cercare di regalare gioie ai tifosi azzurri che ieri hanno avuto ben poco da esultare. Nessuno dei sette azzurri che hanno partecipato alla discesa libera di Beaver Creek ha ottenuto dei risultati positivi ed i tifosi sperano che questo sia solo un incidente di percorso.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, non si ha una data precisa sul rientro di Bosco, ma è certo che lo sciatore azzurro si perderà il resto delle gare di questo 2024 e potrà tornare sugli sci solamente nel 2025.