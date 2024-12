Lazio, Baroni dopo aver espugnato il Maradona: “E’ un attimo scendere: dobbiamo continuare a lavorare”

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta al Maradona contro il Napoli: “Siamo contenti, abbiamo giocato come volevamo. Queste sono prove, esami, vogliamo partite difficili per misurare il nostro livello ed alzarlo, complimenti ai ragazzi ed anche a chi è subentrato, hanno dato un contributo importante”.

Quando avete capito di avere una squadra altamente competitiva?

“Ci autoalimentiamo, è un gruppo che lavora, che ha cultura. Il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi, queste partite alzano il livello, la sfida è con noi. Per dimostrare di essere al livello delle squadre vicino a noi che sono forti e costruite per vincere. Possiamo lavorare sul gioco. Oggi in alcuni momenti ci siamo innervositi uscendo dalla partita, questa squadra deve giocare”.

Hai avuto il coraggio di lasciare in panchina Noslin.

“E’ un ragazzo che deve crescere e fare il suo percorso, fra 3 giorni abbiamo una partita fondamentale. Non voglio mai parlare di riserve, li vedo durante la settimana, tutti mi mettono in grande difficoltà. Alleniamo tutti e tutti remano nella stessa direzione”.

Obiettivo?

“Il miglioramento nel lavoro. E incontrare queste partite, quando arrivano siamo felici, sono partite che ci alzano e danno spessore. Ecco perché dico che la prima sfida è con noi stessi. So che abbiamo una squadra forte, che gioca, ma che dobbiamo rimanere attaccati al lavoro. So benissimo che è un attimo scendere”.