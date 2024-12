Manuel Bortuzzo fa un annuncio importante, esplode la gioia dei fan

Manuel Bortuzzo ha voluto comunicare a tutti i suoi fan una novità davvero molto importante: tanto affetto per l’atleta paralimpico

Manuel Bortuzzo è stato vittima di stalking da parte della sua ex fidanzata Lucrezia Hailé Selassié, meglio nota come Lulù Selassié. Proprio nei giorni scorsi sono emersi nuovi particolari sull’inchiesta che coinvolge il campione paralimpico e la sedicente principessa etiope, famosa come influencer. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, nel 2021, ma già ad aprile 2022 Bortuzzo decideva di mettere fine alla relazione.

Una decisione mai accettata dall’ex compagna che, da quel momento in poi, avrebbe portato avanti una serie di comportamenti persecutori nei confronti dell’atleta paralimpico. L’ultimo episodio, raccontato dal capitano della Nazionale paralimpica Efrem Morelli, riguarderebbe una lite avvenuta in hotel in Portogallo nella quale Lulù Selassié avrebbe alzato le mani nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Una situazione davvero molto pesante per l’atleta azzurro che ha denunciato l’ex compagna per stalking – la sentenza arriverà con rito abbreviato il 13 marzo prossimo – e ora sta cercando in tutti i modi di ritrovare la serenità. Quale modo migliore per staccare da tutto se non concedersi una meritata vacanza in uno dei luoghi più incantevoli al mondo?

Ultim’ora Bortuzzo: il post manda in estasi i fan

Deve aver pensato proprio questo Manuel Bortuzzo che, in un post pubblicato nei giorni scorsi su Instagram, si mostra immerso in quello che può essere definito come un vero e proprio paradiso. Ma dove si trova esattamente il campione paralimpico, vincitore della medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4 agli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi?

L’atleta ha scelto di recarsi su un’isola dell’Oceano Indiano, come si può leggere anche dal suo hashtag nella didascalia. “Primi giorni in questo paradiso“, scrive Bortuzzo, taggando Constance Hotels & Resorts. Il 25enne triestino si trova a Mahe, l’isola più grande dell’arcipelago delle Seychelles.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

Tantissimi i commenti sotto al post di Bortuzzo, caratterizzato da foto e video che hanno mandato davvero in visibilio i suoi tifosi. Una fan lo invita a recarsi ad Anse Soleil, una splendida spiaggia con acque cristalline e sabbia bianchissima che si trova proprio a Mahe. “Seychelles… isole che ti rimettono in pace col mondo“, scrive invece la fan Maria, mentre Nicoletta crede che il posto scelto da Bortuzzo sia “il migliore per rigenerarsi“.