“Miracolo” Verstappen, ultim’ora da brividi: stavolta è successo davvero

Max Verstappen ce l’ha fatta, altro traguardo per il fuoriclasse della Red Bull: è successo davvero, emozione alle stelle per i suoi fan

Altro traguardo per Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ce l’ha fatta e ha trasformato questo periodo magico, grazie all’atmosfera natalizia e alla vittoria del suo ennesimo titolo, in un momento davvero indimenticabile, destinato a rimanere per sempre nella sua memoria e nel suo cuore. Un ‘miracolo che ha regalato gioia ed emozioni a tutti i suoi fan e tifosi.

Mai come in questo momento, Max aveva evidentemente voglia di festeggiare. Per quanto abbia dichiarato di preferire di gran lunga i titoli arrivati attraverso record e un totale domino, il pilota olandese anche in questo 2024, tra mille difficoltà, ha dimostrato di essere il pilota più forte di quest’epoca, e lo ha fatto resistendo agli assalti dei suoi rivali agguerriti, soprattutto di Lando Norris.

Dopo aver messo in cassaforte il quarto titolo iridato consecutivo, ha quindi potuto brindare con la sua famiglia e i suoi cari, e per celebrare al meglio questa impresa di è fatto il più bel regalo possibile. Una novità straordinaria che ha reso terribilmente orgogliosi anche i suoi genitori e tutte le persone che gli vogliono bene.

Verstappen, notizia straordinaria: ce l’ha fatta, i tifosi possono esultare

Fino ad ora, in famiglia, Max Verstappen era stato sicuramente uno straordinario compagno, un ottimo zio e un meraviglioso patrigno. Adesso sta però per diventare anche un papà. E probabilmente sarà all’altezza delle aspettative.

Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota olandese, pubblicando su Instagram, in contemporanea con la sua amata Kelly Piquet, una foto che non lascia spazio a dubbi: la coppia è finalmente in dolce attesa.

“Sta per arrivare un mini Verstappen-Piquet, è un piccolo miracolo che ci rende pieni di gioia“, hanno scritto i due innamorati, che già da tempo compongono una famiglia affiatata, di cui fa parte anche Penelope, la figlia di Kelly nata da una precedente relazione con Daniil Kvyat.

Adesso però a completare il quadro familiare arriverà anche il primo figlio della coppia. E sarà sicuramente un figlio con il talento nel sangue, considerando che il padre è Max e che Kelly è la figlia di Nelson Piquet, non proprio un nome di secondo piano nel mondo del motorsport.

Al di là di quel che sarà il suo futuro e la sua propensione per i motori, una cosa è però certa: il nascituro arriva in un momento perfetto per mamma e papà ed è sicuramente il più bel modo per Max di festeggiare l’ennesima impresa di una carriera leggendaria.