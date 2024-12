Napoli, Conte perde la vetta: “Deluso? No, la Lazio non è una meteora. Degli inciampi ci saranno ancora”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Lazio.

Non siete stati precisi come in altre circostanze?

“Penso che la partita di oggi abbia detto chiaramente che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. La nostra idea è quella di aggredire l’avversario, di fare noi la partita e di fare male all’avversario, dobbiamo migliorare da tanti punti di vista, per esempio arriviamo spesso negli ultimi 20 metri sbagliando l’ultimo passaggio. Ma non sono dispiaciuto della gara fatta dai miei, contro una buona squadra: la Lazio non è una meteora. Non sono deluso, la strada è quella, ci sono degli inciampi, ma voglio continuare a vedere una squadra che vuole aggredire ed avere il pallino del gioco in mano”.

Sulle ripartenze subite?

“Se porti una pressione per non far giocare l’avversario è inevitabile che ci siano delle ripartenze, ma fa parte di un percorso di crescita. Certo voglio una squadra attiva e non passiva. Abbiamo iniziato un percorso che sta dando buoni frutti. C’è ancora da fare, sono passati solo 5 mesi, non si torna indietro, non voglio vedere una squadra remissiva che sta lì a difendere la porta”.