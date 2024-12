Penalizzazione di 1 punto in Italia, la nuova classifica del campionato

La società è stata punita con un punto di penalizzazione in classifica: ecco come cambia la graduatoria del campionato

La classifica del campionato italiano cambia ancora una volta dopo la decisione del Giudice Sportivo che ha deciso di infliggere un punto di penalizzazione alla società per non esseri presentata in campo per la partita dello scorso weekend.

Il fatto è accaduto nel campionato di Eccellenza pugliese dove il Gallipoli, lo scorso 1° dicembre, non si è presentato in campo per la partita valida per la diciassettesima giornata. I giallorossi avrebbero dovuto affrontare il Foggia Incedit ma la squadra ha dato forfait ed il Giudice Sportivo Territoriale ha ufficializzato non solo la sconfitta a tavolino per 3-0 ma anche un punto di penalizzazione in classifica.

Il Gallipoli si è trovato in un momento di crisi profonda e la luce in fondo al tunnel sembrava davvero lontana. Il presidente Vincenzo Cardozza si è dimesso ed in casa giallorossa si sono vissuti attimi di incertezza in merito alla presenza nel campionato per il resto della stagione. Le situazione è cambiata però con l’avvento della cordata di Marcello Barone che ha evitato il peggio.

Eccellenza Puglia, Gallipoli penalizzato: ecco come cambia la classifica

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto del forfait del Gallipoli, ha punito il club giallorosso con un punto di penalizzazione in campionato da scontare nel campionato corrente. A causa di questa penalizzazione (cui si unisce anche una sanzione pecuniaria), il Gallipoli scende a quota 26 punti, staccandosi dal Galatina terzo in classifica. Per effetto del -1, i giallorossi sono stati raggiunti da Canosa, Manduria e Bisceglie.

La società pugliese si è trovata nel caos dopo l’addio del presidente Vincenzo Cardozza ed ha rischiato di dover dire addio al campionato. Un rischio che, per fortuna del Gallipoli e dei suoi tifosi, è stato scongiurato dalla cordata locale di Marcello Barone che ha rivelato il club.

Scongiurate situazioni peggiori, ora il club può affrontare il prosieguo del campionato con maggiore serenità. Il gruppo si è ritrovato nella giornata di venerdì 6 dicembre per preparare la sentita sfida contro il Barletta, nobile decaduta del girone. La speranza di tutti è che la penalizzazione di un punto subita resti l’unica della stagione e che il Gallipoli possa tornare a guardare al futuro con ottimismo