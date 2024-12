Serie A, Hellas Verona-Empoli: le scelte ufficiali di Zanetti e D’Aversa

Sfida da ex per Paolo Zanetti che alla guida dell’Hellas Verona sfida l’Empoli di Roberto D’Avera. In casa dove 15 giorni fa la squadra è stata duramente contestata e sbeffeggiata dai suoi stessi tifosi, il tecnico veneto si gioca la permanenza sulla panchina con l’obiettivo di riscattare il ko di Cagliari e correggere il tiro rispetto all’ultimo periodo. L’Empoli vuole continuare nel suo buon campionato e provare a tenersi ancora lontano dalle zone calde della classifica.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona ed Empoli

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Livramento, Suslov, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Cacace, Maleh, Anjorin, Pezzella; Gyasi, Esposito; Pellegri. All. D’Aversa.