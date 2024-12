Si ritira uno dei più grandi giocatori della storia, addio a 39 anni

Tifosi increduli e tristi: è ufficiale, a 39 anni si ritira dall’attività agonistica un grande atleta

Arriva per tutti gli sportivi, campioni e non, il momento in cui la passione, il brivido della sfida e l’adrenalina che scorre a fiumi nelle vene non sono più sufficienti. Il fisico, logorato dagli allenamenti e da anni di battaglie sul campo da gioco, non risponde più alle sollecitazioni della volontà.

In questi casi c’è poco da fare: bisogna soltanto tirare i remi in barca e lasciare spazio alle nuove leve. Un momento triste non solo per chi lo vive in prima persona ma anche per i suoi tifosi. Quante lacrime abbiamo versato insieme a Roger Federer e a Rafa Nadal mentre si abbandonavano a un pianto dirotto al termine della ‘Rod Laver Cup’ del 2022, ultimo match dell’unico vero Re, per eleganza e classe (dentro e fuori dal campo), del tennis? E quante per il recente ritiro del mancino di Manacor? Impossibile contarle.

Ebbene, prendete i fazzoletti e preparatevi a versarne delle altre dal momento che, a 39 anni, si ritira un grande giocatore di basket.

NBA, si ritira Paul Millsap: 4 volte NBA All-Star

La star dell’NBA, Paul Millsap, ha detto basta. Il ‘lungo’ ha ufficializzato il proprio ritiro dal basket giocato attraverso ‘ESPN’. Termina così dopo 16 stagioni la sua avventura nell’NBA dove era entrato alla 47esima chiamata durante il Draft del 2006.

Sedici stagioni vissute con le canotte di 5 diverse franchigie, Utah Jazz, Atlanta Hawks, Denver Nuggets, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, con quest’ultime due la sua ultima esperienza nell’annata 2021-22, e coronate da 4 convocazioni per l’All-Star Game.

Millsap è uno degli otto giocatori nella storia della NBA ad aver raggiunto quota 500 triple, 1.000 stoppate e 1.000 palle rubate in carriera. Non solo. È l’unico giocatore, insieme a Draymond Green, ad aver registrato 300 triple e 300 stoppate tra il 2013 e il 2017.

Comunque, il meglio di sè, Millsap, lo ha dato indossando la canotta degli Atlanta Hawks: dal 2013 al 2017 è stato quattro volte a fila All-Star, con una media di 17.3 punti, 7,4 rimbalzi e 3.3 assist a partita. Inoltre, con gli Hawks, nel 2015, è arrivato fino alle finali della Eastern Conference, traguardo raggiunto anche con i Denver Nuggets nel 2020.

Paul Millsap chiude la carriera con una media di 13.4 punti, 7.1 rimbalzi e 2. 2 assist in 1.085 match di stagione regolare e ne ha disputati altri 130 di post-season, con una media di 12.1 punti e 6.8 rimbalzi. Insomma, si ritira dall’attività agonistica davvero un grande della palla a spicchi, motivo per il quale tutti gli appassionati di basket sono tristi dato che non potranno più ammirare un vero ‘gigante’ del parquet.