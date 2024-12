Atalanta, dalla Supercoppa alla Champions: riecco il Real Madrid

Tre mesi e mezzo dopo la sconfitta in Supercoppa Europea, l’Atalanta ritrova il Real Madrid e lo ospita nel suo luccicante “Gewiss Stadium”. Una sfida di livello elevatissimo che fa sognare i tifosi della Dea. La formazione di Gian Piero Gasperini arriva alla sfida in un momento di condizione fisica straordinario. La squadra del tecnico di Grugliasco arriva alla gara con le Merengues dopo aver raccolto 9 vittorie consecutive in campionato e un andamento in Champions League più che positivo. Dall’altra parte c’è un Real Madrid che, nonostante l’andamento altalenante, potrebbe potenzialmente essere davanti al Barcellona in campionato. Ma in Champions deve fare grande attenzione a non perdere altri punti per non perdere addirittura il treno delle prime 24.

Atalanta favorita? Sul campo sembra così…

Come in molti continuano a sostenere, dopo tre mesi e mezzo da quella sconfitta in finale di Supercoppa Europea, l’Atalanta arriva da “favorita” alla gara contro il Real Madrid. Uno status che la Dea si è guadagnata sul campo a suon di gol e di vittorie. Soprattutto ci arriva sulla carta davanti al Real, per via di un avvio di stagione molto lontano dalle aspettative della Casa Blanca. Un avvio che in molto hanno visto anche com un motivo di pericolo per la panchina di Carlo Ancelotti. Panchina che, invece, è tutt’altro che in bilico per Gian Piero Gasperini, idolo indiscusso di Bergamo e artefice di un vero e proprio capolavoro con la Dea in questo momento addirittura in testa al campionato.

Tuttavia non c’è ovviamente da fidarsi del Real Madrid. La squadra spagnola incarna lo spirito della competizione e da un giorno all’altro potrebbe scendere in campo e fa pesare la propria storia e il proprio enorme valore tecnico. Insomma, non c’è da fidarsi. Contro una squadra come il Real Madrid, allenata da Carlo Ancelotti, non si parte favoriti sempre, al 100%. Perciò i nerazzurri dovranno comunque disputare una partita al massimo delle loro possibilità. Consapevoli però che potrebbe comunque non bastare, ma non sarebbe la fine del mondo.