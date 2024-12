Atalanta, Gasperini: “Nessuna squadra può sentirsi favorita con il Real. Per noi è un ottimo momento”

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra Atalanta e Real Madrid.

Che emozione è giocare questa partita?

“Nessuna squadra può sentirsi favorita quando gioca contro il Real Madrid, arriviamo a giocare una partita importante, nel nostro stadio, è un gioiellino per noi. Per la gente di Bergamo è un appuntamento fantastico. Sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima. La classifica in questo momento è momentanea, siamo felici, ma da qui pensare che l’Atalanta sia superiore al Real Madrid penso si vada un po’ oltre”.

Quella di domani che Atalanta sarà?

“Dopo la Supercoppa abbiamo inserito altri giocatori, molti sono saliti di livello, quella di domani penso sia una partita diversa rispetto a quella di agosto”.

Qual è il suo stato d’animo?

“Per noi è un ottimo momento, non possiamo che essere soddisfatti, anche di ciò che abbiamo regalato ai tifosi, si percepisce l’elettricità. Ma dobbiamo dimenticare Roma e Milan, dobbiamo recuperare la miglior concentrazione, per giocare una partita importante, che ci mette nella condizione di offrire un buon calcio”.

Quanto dubbi ha di formazione?

“La possibilità di sbagliare formazione rispetto ad agosto è altissima (ride, ndr). L’Atalanta è cambiata sia nel numero che nella rosa, ma soprattutto anche nelle prestazioni di questi giocatori”.

Come sta Zappacosta? Scamacca?

“Scamacca bene, oggi purtroppo ha avuto un problema Scalvini alla spalla, ha avuto una sub-lussazione, domani non ci sarà. Per il resto ci siamo tutti, a parte Cuadrado, quelli convocati sono tutti disponibili”.

Come si prepara una partita del genere?

“Devi fare la miglior partita possibile, determinazione, volontà e tutti gli ingredienti per essere precisi e presenti, questo tipo di squadre non ti perdonano nulla. Quando raggiungono un obiettivo se ne pongono un altro. Lookman? Oggi credo sia un giocatore per la squadra, non che prima non volesse, ma oggi è capace di giocare per la squadra, di difendere, di fare assist, quando dico che è uno dei top player”.

Cosa le ha chiesto il presidente?

“Non mi chiede mai niente, è straordinario. Non mi ha mai chiesto nulla come risultato, ha sempre puntato il dito sugli atteggiamenti, sul fatto di essere compatti, questo penso che sia proprio la sua forza”.