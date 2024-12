Bonucci e il litigio con Allegri: “Mi disse di stare zitto e mi diede del co*****e. Non ci vidi più”

In un’intervista rilasciata ad Amazon Prime, Leonardo Bonucci ha parlato del litigio avuto con Massimiliano Allegri dopo Juventus-Palermo del 2017, uno scontro che portò poi all’esclusione del difensore in occasione della sfida con il Porto, quella dell’ormai celebre sgabello: “La giornata di campionato prima dello sgabello di Oporto è col Palermo: Marchisio rientra dal crociato, dopo tre giorni avremmo giocato col Porto in Champions. Dicevamo a Marchisio, che era stanchissimo, di farsi sostituire. Faccio un segno ad Allegri, perché non ce la faceva più. Dopo cinque minuti cambia Sturaro con Rincon, e lascia Claudio dentro. Io gli faccio segno di cambiare l’8 perché Claudio non ne aveva più, e lui con la mano mi manda a fanc***o, a dire ‘Stai zitto, pensa a fare il giocatore. Mi disse anche ‘Sei un cogl**ne’ o una roba del genere. E lì non ci ho visto più. Quando sono rientrato nello spogliatoio ci siamo attaccati fino a che non ci hanno divisi. Dopo quel litigio ha iniziato a spingere perché finissi fuori rosa, la dirigenza ha mediato e dopo Porto ho ricominciato a giocare con continuità, ma ormai il rapporto era distrutto“.