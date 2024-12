Fiorentina, non fermarsi per continuare a sognare

Cavalcare l’onda delle 8 vittorie consecutive in Serie A per sognare in grande questo l’obiettivo della Fiorentina che in settimana si ritufferà nella Conference League con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Nel weekend poi la sfida al Bologna dell’ex Vincenzo Italiano per provare a centrare per la prima volta nella storia le 9 vittorie consecutive in Serie A. Fiorentina che ha recuperato Gudmundsson e Richardson tornati in campo già con l’Empoli e proverà a riportare in gruppo anche Pongracic. Una viola che contro il Cagliari ha fatto riposare, almeno inizialmente, Kean e Colpani entrati comunque nella ripresa alla pari dell’islandese. Una Fiorentina che non ha brillato ma ha centrato comunque i 3 punti grazie alla rete di Cataldi per un successo fondamentale che ha consolidato la classifica e alimento i sogni di gloria di tutto il popolo viola…..