FOTO pazzesca di Schumacher: tifosi senza parole

Michael Schumacher, ennesima foto incredibile che ha lasciato di stucco i fan: nessuno lo aveva visto così

Il tempo passa ma sembra essersi letteralmente fermato intorno alla figura di Michael Schumacher. Il ritiro dalle corse ormai dodici anni fa, poi il tragico incidente sulle nevi di Meribel. Il silenzio. Della salute di Michael non si sa praticamente quasi nulla: ed i fan hanno il cuore a pezzi.

Dalla presunta apparizione al matrimonio di Gina Maria, sua figlia, a Maiorca, lo scorso settembre passando per le voci riguardanti un tentato ricatto alla famiglia Schumacher. Sullo sfondo materiale riservato che riguarda proprio lo stato di salute del tedesco, rubato e poi recuperato dalla polizia, che chiarirebbe come stia Schumi in questo momento. Intanto, un barlume di dolcezza e speranza è portato avanti ancora una volta dai tifosi del sette volte campione del mondo.

L’amore dei suoi fan, sul web, non è mai mancato. Anzi. I tifosi di Michael Schumacher sono sempre in attesa di novità, di notizie che possano riportare il sorriso riguardo allo stato di salute dell’ex pilota della Ferrari. Al momento – come da anni a questa parte, d’altronde – tutto tace. Ma ciò che non tace è l’amore che proprio i tifosi di Michael riversano sui social per dedicare un momento o un pensiero all’ex pilota di Formula 1.

Schumacher spiazza i fan: la foto è virale

Come spesso accade, tra scatti e video, spuntano fuori momenti decisamente inediti della vita del sette volte campione del mondo. E la pagina ‘Daily Schumacher’ ha ancora una volta, su ‘X’, spiazzato tutti. Perché la foto che ritrae Schumi, stavolta, ha lasciato di sasso.

Nella sua straordinaria carriera il pilota tedesco si è spesso concesso momenti di relax, per staccare la spina e ricaricare le batterie tra un GP e l’altro. E così si è visto Schumacher palleggiare nel paddock con il suo fedele pallone, insieme ai meccanici. Un grande appassionato di sport in generale ma… anche di sigari! Proprio così, nell’ultima istantanea pubblicata poche ore fa dalla pagina che dedica le sue attenzioni al ricordo del ‘Kaiser’ è venuta a galla una situazione decisamente particolare.

Michael è elegantissimo, sciarpa colorata e giacca nera, circondato dal verde. Ma intanto è il gesto ad aver creato grande stupore intorno alla figura di Schumacher. Un sigaro tra le mani per il campione teutonico che si rilassa e si gode il momento lontano dallo stress delle piste. Una foto intima che ritrae l’uomo e non tanto il pilota.

Schumacher è stato un personaggio carico di sfaccettature, in grado di monopolizzare l’attenzione su di sé sia per i successi in Formula 1 che per il suo enorme carisma. E ad oggi, purtroppo, non restano che questi dolci e curiosi ricordi di un grande uomo ed un immenso pilota. Nella speranza che, presto, i fan possano tornare a gioire rivedendo dopo anni di anonimato l’amata leggenda.