Gianluca Vialli, decisione davvero singolare: lacrime in diretta

A quasi due anni di distanza dalla morte di Gianluca Vialli trapela una notizia che fa scendere le lacrime a tutti

Tra poche settimane ricorrerà il secondo anniversario della morte di Gianluca Vialli. Il campione di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea si è spento il 5 gennaio 2023 all’età di 58 anni al Royal Marsden Hospital di Londra, dove si trovava ricoverato per l’aggravamento delle sue condizioni di salute dovute a un tumore al pancreas.

L’addio a Gianluca Vialli si è poi consumato il 17 gennaio 2023 con le esequie in forma privata. Anche se sono passati quasi due anni sono tantissimi gli appassionati di calcio che ricordano ancora con grande affetto l’ex attaccante, che negli ultimi anni ha anche assunto il ruolo di dirigente e factotum del CT della Nazionale italiana Roberto Mancini: indimenticabile il loro abbraccio commosso dopo la vittoria dell’Europeo nel 2021.

In questi due anni sono state molte le iniziative che hanno riguardato proprio la memoria del grande calciatore, entrato nel cuore di tutti non solo per le sue qualità professionali ma anche per quelle umane. L’ultimo progetto dedicato alla memoria di Vialli è un episodio di Icone, un podcast di Orange Media Group che parla dei personaggi che hanno avuto un certo peso nella storia.

Lacrime per Vialli: la notizia ha commosso tutti

La puntata, divisa in due episodi da un’ora ciascuno, ripercorre tutte le tappe di una carriera straordinaria: dal primo exploit con la Cremonese passando per gli emozionanti trionfi in maglia sampdoriana, fino ad arrivare allo scudetto e alla Champions League con la Juventus. Ovviamente l’episodio di Icone dedicato a Vialli affronta anche il suo legame con la Nazionale azzurra, fatto di gioie ma anche di delusioni.

Nel podcast si parla poi di come Vialli abbia combattuto la malattia che gli è stata diagnosticata nel 2017 e che lo ha poi portato alla morte nel 2023. Una lotta che l’ex attaccante ha affrontato con tanta dignità, diventando una vera e propria fonte di ispirazione per tantissimi. Il podcast, disponibile su Spotify, include anche testimonianze di spicco come quella del presidente del CONI, Giovanni Malagò, e degli ex compagni di squadra alla Sampdoria, Giovanni Invernizzi e Luca Pellegrini.

In più nella puntata di Icone ricordano la figura di Vialli anche i giornalisti Paolo Condò e Giorgio Porrà. La narrazione è affidata alla giornalista Natascha Lushenti, che ha sottolineato come raccontare la storia del grande campione l’abbia “profondamente commossa“.