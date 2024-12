Il Napoli è battibile. Conte sa come si vince, ma attenzione alla pressione e all’effetto boomerang

La sconfitta contro la Lazio non cambia le cose: il Napoli non era l’unica favorita per lo scudetto prima della gara di ieri e non ha perso credibilità dopo essa. Ma è chiaro che ogni segno va interpretato, sempre provando a contestualizzare quello che è lo stato attuale della formazione partenopea, ampliando il discorso con quanto accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. La sconfitta del Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia era stata presa come un chiaro segno di come il focus da parte di Antonio Conte sia sempre stato sul campionato. Il tecnico salentino, in Italia, ovunque sia andato ha sempre vinto. Juventus e Inter, con due cicli aperti nella maniera più spettacolare possibile.

Conte è un vincente per natura, per filosofia, ed è chiaro che la scelta di Aurelio De Laurentiis non sia stata banale: vincere ancora, provare a riportare lo scudetto nuovamente alle pendici del Vesuvio. Nessuno può sapere cosa abbia in mente Conte, certo, ma è chiaro che adesso il Napoli ha accumulato punti. Attenzione però, perché l’asticella dell’attenzione non dovrà mai abbassarsi. Perché le chiacchiere stanno a zero e alla fine sarà sempre il campo a parlare, a prescindere da quali siano i reali obiettivi di Conte e del Napoli. La sconfitta di ieri ha dimostrato le vulnerabilità dei partenopei, che sono battibili: l’impressione è che quella pressione che Conte ha provato a indirizzare verso le concorrenti più temibili sia tornata indietro con effetto boomerang.

La squadra sembra compatta e una sola sconfitta non può indirizzare nulla, anche perché siamo a dicembre. Il Napoli non avrà impegni infrasettimanali rispetto alle altre big, ma Conte dovrà far sì che i suoi ragazzi possano gestire al meglio qualsiasi tipo di pressione dovesse arrivare. Perché in qualche mese gli effetti benevoli del tecnico salentino sono evidenti, ma attenzione a qualsiasi strascico che i calciatori si portano dietro dalla scorsa stagione. Il Napoli resta una delle favorite per la vittoria finale dello scudetto, a patto che tutti gli elementi utili per la vittoria finale riescano a mescolarsi nella giusta miscela.