Inter, verso il Bayer Leverkusen: forfait Acerbi, Dumfries in dubbio

L’Inter questa mattina sta svolgendo ad Appiano Gentile la consueta rifinitura della vigilia di Champions League prima della partenza verso la Germania, in particolare verso Leverkusen dove domani affronterà i Campioni di Germania.

In vista della sfida, Simone Inzaghi deve fare i conti con qualche problema fisico. Il tecnico nerazzurro farà sicuramente a meno di Francesco Acerbi. Il centrale è ancora alle prese col recupero dopo l’infortunio patito a Verona e quindi verrà lasciato ancora a riposo. L’obiettivo è riaverlo in campo contro la Lazio.

Oltre l’assenza certa di Acerbi sono in dubbio anche Dumfries e Buchanan. L’esterno olandese ha la febbre, mentre il canadese deve fare i conti con un affaticamento muscolare. Nelle prossime la decisione di Inzaghi sui due.