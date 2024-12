Ritiro per Lewis Hamilton, colpo di scena Ferrari: cambia il futuro

Non è un momento indimenticabile per il sette volte campione del mondo: e c’è chi addirittura parla di ritiro dalle scene per Hamilton

Non aveva tra le mani di certo la vettura titolata per vincere il Mondiale 2024, ma i tifosi della Mercedes si aspettavano un ultimo ballo di miglior fattura. E invece Lewis Hamilton ha deluso i suoi tifosi, rimanendo quasi sempre dietro al compagno di scuderia George Russell.

Qualche soddisfazione è sicuramente arrivata, come ad esempio la vittoria a Silverstone dopo più di novecento giorni dall’ultima volta: un successo sublime, costruito pazientemente, ma che però non basta al campione inglese per considerarsi tra i migliori di un’annata troppo incostante.

L’ultimo weekend in pista a margine della conclusione del Mondiale ha fatto di nuovo rivedere un Lewis scoordinato e poco attento, tanto da allarmare persino i tifosi della Ferrari che lo accoglieranno a breve a Maranello.

Secondo alcuni opinionisti ed esperti del settore, il modo con cui ha lasciato la Mercedes non è un segno positivo in vista del suoi futuro in rosso.

Hamilton, la dura provocazione di Eddie Jordan sul futuro del campione

A Maranello arriverà un po’ come Fernando Alonso nel 2010, ossia con la spada di Damocle della vittoria del Mondiale che i tifosi non vedono dal 2007. Una responsabilità non da poco, considerando la forza della Red Bull, la rinnovata brillantezza McLaren e l’eventuale inserimento di Aston Martin, che con un Adrian Newey in più può permettersi di sognare in grande.

Ecco perché Eddie Jordan, durante il suo podcast ‘Formula For Success’, ha dedicato ampio spazio alla situazione di Hamilton, giudicandolo non più all’altezza del suo nome e potenzialmente incapace di dire la sua in Ferrari.

I tifosi italiani sperano, ovviamente, all’esatto contrario, ma Jordan appare piuttosto convinto delle sue argomentazioni sul tema Hamilton. “Ho sentito Lewis dire che non era più abbastanza veloce. Se io fossi la Ferrari direi: ‘Non abbiamo più bisogno di Hamilton, stiamo cercando una via d’uscita’”.

Una provocazione bella e buona che tuttavia nasconde una serie di piccole verità, ossia che Hamilton non è più quel rapace pilota di un tempo e fa fatica a riprendersi dopo gare incolori come quelle degli ultimi mesi. Questo il consiglio di Jordan al sette volte iridato: “Una buona uscita di scena è sempre la cosa migliore. E questo è il momento giusto. Per favore, vai”.