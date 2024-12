Atalanta, stasera c’è il Real. Pasalic avanti su Retegui per un posto dal 1′

Tutto pronto per la sfida di domani sera tra Atalanta e Real Madrid: Gian Piero Gasperini e Carlo Ancelotti devono ancora sciogliere le riserve riguardo diversi dubbi.

Il tecnico della Dea potrebbe riproporre lo schema “anti-big” che in campionato ha funzionato alla perfezione contro Roma e Milan, per questo motivo potrebbe essere riproposto Pasalic in appoggio a De Ketelaere e Lookman, con Retegui che dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Rimane questo l’unico dubbio dello schieramento titolare, con i restanti dieci ormai sicuri di un posto.

Atalanta-Real Madrid, la probabile formazione della Dea

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic (Retegui), Lookman. All. Gasperini