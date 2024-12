Bayer Leverkusen, formazione quasi decisa. Un dubbio per Xabi Alonso

Questa sera l’Inter sarà impegnata sul campo del Bayer Leverkusen, una gara da non sbagliare per la formazione di Simone Inzaghi che vuole continuare a stupire in Europa. I ragazzi di Xabi Alonso, invece – dopo un periodo altalenante in Bundesliga – sembrano aver ritrovato lo smalto della scorsa stagione. L’identità rimane la stessa, gli impegni rispetto alla passata annata sono raddoppiati ma questa squadra non si è mai snaturata e vuole provare a fare grandi cose.

Xabi Alonso deve ancora sciogliere un dubbio di formazione. In porta ci sarà Hradecky, in difesa spazio a Tapsoba, Tah e Hincapie. Sugli esterni dovrebbero agire Frimpong e Grimaldo, mentre in mezzo ci saranno Palacios e Xhaka, con Andrich che sembra aver superato Garcia nell’unico ballottaggio presente ora. In avanti Wirtz e Terrier.