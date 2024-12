Benfica, Bah: “Il Bologna è una squadra fisica, ma siamo preparati. Di Maria? Un onore giocare con lui”

Alexander Bah, difensore del Benfica, in conferenza stampa ha presentato così la sfida contro il Bologna.

Sarà la prima partita in assoluto del Benfica contro il Bologna.

“Prima di tutto penso che sarà una bella partita, le partite europee in casa sono sempre speciali. Sono emozionato, lo siamo tutti. Mi aspetto un avversario difficile, il Bologna è una squadra fisica, ci siamo preparati bene, ce la faremo. Vedremo domani, ma sarà difficile, lo sono tutte le partite europee. Non è facile, ma non vedo l’ora che arrivi la partita”.

Sul suo problema fisico.

“Il mio problema è risolto, nelle ultime partite ho giocato 90 minuti, mi sento bene. Mi sento bene”.

Ieri ha compiuto 27 anni, presto diventerà anche papà. È un buon momento per te e ha effetti sul tuo gioco?

“Quello che posso dire è che sono molto felice, la mia vita personale è fantastica, non vedo l’ora di diventare padre. Sento che il Portogallo è la mia casa. Sono molto felice qui e spero che possiate vederlo sul campo, mi sento molto a mio agio nel Benfica”.

Quanto è importante questa partita per la classifica?

“È una partita importante, tutte le partite europee sono importanti, quando giochiamo in casa tutti si aspettano che vinciamo, anche noi. E’ una partita importante ma la prepariamo come tutte le altre, con concentrazione totale”.

Di María.

“È un onore giocare con lui. Si vede dalle partite quanto è fantastico, non mi sorprende, lo vedo in allenamento. Lavora duro, dobbiamo apprezzarlo perché è un giocatore e anche una persona fantastica” .”