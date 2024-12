Champions League: Atalanta e Juventus alle prove Real Madrid e Manchester City

È tempo di concentrarsi sulle prossime sfide di Champions League. I punti cominciano a diventare sempre più pesanti e questo sesto turno si preannuncia scoppiettante. Scopriamo i prossimi avversari delle squadre italiane.

Trasferta insidiosa per l’Inter di Simone Inzaghi, ospite del Bayer Leverkusen. I nerazzurri sono ancora imbattuti e, inoltre, non hanno ancora subito alcuna rete finora: la classifica li vede al secondo posto con 13 punti conquistati su 15 disponibili. Le Aspirine, invece, sono seste con 10 punti. Interessante la quota del segno “X”, su Planetwin365 a 3,50; su WilliamHill 3,40 e su Betclic 3,53. Segnaliamo anche il risultato esatto 2-2: la quota è di 13 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic 11,50.

L’Atalanta di Gasperini è in cerca della sua decima vittoria consecutiva, considerando tutte le competizioni, ma dovrà vedersela al Gewiss Stadium con il Real Madrid. La Dea è attualmente quinta con 11 punti e, proprio come l’Inter, è ancora imbattuta; le Merengues, invece, sono 24esime con 6 punti, nonché reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare di Champions. Un altro successo dell’Atalanta vale, stavolta, 2,70 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,67 e su Unibet 2,65. Segnaliamo anche la quota dell’Over 2,5: si parla di 1,55 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,53 e su Betclic 1,54.

In campo anche il Bologna di Italiano, ospite del Benfica nella calda cornice del Da Luz. Gli emiliani hanno conquistato un solo punto nelle precedenti cinque partite e appare onestamente difficile ipotizzare che possano imporsi in Portogallo. Le Aquile sono 14esime con 9 punti ed è impressionante notare come abbiano vinto ben 10 degli 11 match ufficiali disputati in casa in questa stagione (considerando tutte le competizioni). Su Planetwin365 è allettante la quota del “Parziale-finale 1/1”, a 2,30; su WilliamHill si parla di 2,15 volte la posta e su Betclic 2,01. Segnaliamo anche la quota dell’“Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 2,50; su Betclic 2,37 e su Unibet 2,55.

Sfida tra due squadre in difficoltà quella tra Juventus e Manchester City. All’Allianz Stadium, i ragazzi di Motta proveranno a centrare il terzo successo in competizione, dopo una sconfitta e due pareggi; i Citizens hanno raccolto un solo punto nelle ultime due uscite europee. Entrambe sono a quota 8 punti: da segnalare la quota della doppia Chance 1X, su Planetwin365 a 1,85; su WilliamHill 1,83, mentre su Betclic si parla di 1,68 volte la posta. Da provare anche l’“Under 2,5” finale, su Planetwin365 e WilliamHill quotata a 1,80 mentre su Betclic è a 1,71.

In cerca della quarta vittoria di fila il Milan di Fonseca, impegnato a San Siro contro lo Stella Rossa. I serbi hanno conquistato i loro primi 3 punti battendo lo Stoccarda nell’ultimo turno. Su Planetwin365 è interessante la quota del segno “1” all’intervallo: si parla di 1,68 volte la posta; su WilliamHill 1,62 e su Betclic 1,64. Segnaliamo anche la quota del “Parziale-finale 1/1”, proposto da Planetwin365 a 1,75; su WilliamHill si parla di 1,67 volte la posta e su Betclic 1,54.