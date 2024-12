Michael Schumacher, è un giorno storico: la notizia commuove tutti

Michael Schumacher ancora sotto i riflettori per un evento particolare: arriva la notizia che lascia a bocca aperta i suoi tifosi

Sono passati undici anni da quel tragico 29 dicembre 2013, giorno nel quale il mondo dello sport trattenne il fiato per uno dei campioni più amati e vincenti della storia della Formula 1. Michael Schumacher, vittima di un incidente sugli sci, da tempo vive un vero e proprio dramma.

La protezione di sua moglie Corinna e dei figli Gina Maria e Mick non è mai mancata ma di Michael e delle sue condizioni di salute, ormai, non si sa più quasi nulla. Dalle voci sulla presunta apparizione al matrimonio della figlia a Maiorca fino al tentativo di ricatto – fortunatamente sventato – di alcuni malviventi pronti a diffondere sul dark web foto e cartelle cliniche del ‘Kaiser’. Lui, che con Benetton e Ferrari racimolò ben 7 titoli mondiali: unico, raggiunto solo da Lewis Hamilton, colui il quale l’anno prossimo proverà a superarlo proprio in Ferrari.

Ma i tifosi di Michael Schumacher, che giorno dopo giorno dedicano pensieri, foto e ricordi al tedesco, sono pronti a vivere un avvenimento che metterà al centro dell’attenzione il sette volte campione del mondo. Un momento unico andrà in scena nei prossimi giorni e riguarda proprio Michael Schumacher. L’ex campione di Formula Uno torna sotto i riflettori ed il motivo è davvero clamoroso. Sta per succedere: i tifosi del ‘Kaiser’ non vedono l’ora.

Schumacher, si fa la storia: è un momento speciale

Materiale tecnico, accessori, caschi. È attesa per giovedì 12 dicembre, nel pomeriggio nei locali di New Bond Street 101 a Londra, un’asta che porterà tra gli oggetti battuti e più desiderati anche alcuni incredibili appartenuti a Michael Schumacher. Ma non solo.

Rarità, dipinti, trofei, volanti e caschi dal grande valore economico ma soprattutto simbolico, quelli che ‘Bonhams Automobilia’ presenta a catalogo e che venderà ai collezionisti di tutto il mondo. ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come i caschi all’asta, tra pochi giorni, riguarderanno alcuni dei piloti più importanti della storia della Formula 1 e saranno precisamente sette. Il pezzo pregiato della collezione riguarda Michael Schumacher ed un casco che il sette volte campione del mondo ha utilizzato nel 1991, nei GP d’Italia e Belgio e prodotto da Arai. Schumi, all’epoca giovane esordiente con la Benetton, indossò il casco che richiamava proprio i colori della casa.

Il valore massimo stimato si aggira intorno ai 30mila euro. Un pezzo di rara bellezza e che un collezionista, tra i più facoltosi e appassionati al mondo, farà suo con un’offerta tanto importante. Di cimeli, nel corso degli anni, la famiglia di Michael Schumacher ne ha dovuti vendere parecchi per permettere le costosissime cure al tedesco, stimate dai media britannici in oltre 70 milioni di euro. E intanto un altro cimelio, ricordo di un’epoca lontana, torna a brillare sotto i riflettori. Nel nome di uno dei più grandi piloti di sempre.