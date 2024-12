Ag. Theo Hernandenz a Casa Milan: “Riunione su questioni fiscali. Del rinnovo discuteremo più in là”

Nel primo pomeriggio di oggi, l’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon si è recato a Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera. Un meeting che arriva proprio in uno dei momenti più delicati dell’esperienza di Theo in rossonero e che, al di là delle smentite, potrebbe celare più di una semplice discussione su temi contrattuali riguardanti l’accordo che lega l’esterno francese alla formazione meneghina. Queste le dichiarazioni del procuratore dell’ex Real Madrid ai cronisti fuori dalla sede di via Aldo Rossi.

Come è andato l’incontro con la dirigenza?

“Era una riunione su questioni fiscali, sulla situazione fiscale tra Spagna e Italia“:

Si è discusso anche del rinnovo?

“No, è un tema che è lì sul tavolo, ma ne parleremo quando sarà il momento“.

Ieri, in occasione di Milan-Genoa, Theo è andato in panchina…

“Non è una decisione che compete a Theo. Massimo rispetto della decisione. Lui ha il massimo rispetto dei compagni e i compagni lo rispettano. Anche Leao è andato in panchina quest’anno”.

Theo vuole rimanere al Milan?

“La realtà non è cambiata e la verità l’ha sempre dimostrata, non si può cambiare. La volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere e rinnovare“.

Nella serata di ieri, in occasione della gara col Genoa e dei 125 anni del Milan, Zlatan Ibrahimovic aveva parlato così dell’esclusione di Theo Hernandez nella gara contro il Genoa: “Theo è nella stessa situazione di Rafa qualche settimana fa. È uno dei terzini sinistri più forti al mondo, vogliamo che sia al top sempre ma siamo convinti ci tornerà. Il mister fa le sue scelte e tutti le rispettano e quando tornano in campo devono fare la differenza“.