Bagnaia nei guai, arriva una mazzata pesantissima

La stagione di MotoGP è terminata da qualche settimana, ma già fervono i preparativi per il futuro. Per Bagnaia, oltre a Marquez, c’è un altro avversario da fronteggiare

Attesa, tensione, entusiasmo sono le emozioni principali degli appassionati della MotoGP, pensando al 2025 e a quanto ci si può aspettare dal team ufficiale della Ducati. Sarà piuttosto interessante capire come si disimpegnerà la coppia composta da due piloti così forti e vincenti quali Francesco Bagnaia e Marc Marquez, con quest’ultimo che è riuscito a conquistare il posto nel team dopo la positiva stagione con la Gresini Racing. Di base i due piloti più vincenti in attività condivideranno il box e ciò vuol dire che, oltre a un livello massimo di talento e aspettative circa le performance, è ragionevole attendersi anche momenti nei quali una personalità vorrà e/o riuscirà a prevalere alternati ad altri di profonda sintonia per portare il marchio italiano ancora a vincere. Tuttavia non bisogna comunque distrarsi da un altro fattore non in secondo piano: oltre alla coppia Bagnaia-Marquez, un altro pilota guiderà una Ducati ufficiale ovvero Fabio Di Giannantonio che gareggerà con quella assegnata al Team VR46, subentrato alla Pramac con team cliente principale. MotoGP, un avversario pericoloso per Bagnaia e Marquez Il finale di annata per Di Giannantonio non è stato felicissimo, poiché è stato costretto a fermarsi anzitempo per sottoporsi a un’operazione per risolvere un problema alla spalla, necessaria per recuperare in vista dei test ufficiali previsti il prossimo febbraio. Per questo motivo, Di Giannantonio non ha preso parte a quelli di Barcellona, disputati dopo l’ultima gara del Mondiale

La sensazione è che Fabio Di Giannantonio cercherà di dare filo da torcere agli altri due compagni di team. L’esperienza non gli manca né lo slancio per mettersi in mostra. Dopo il biennio con la Gresini in MotoGP, lo scorso anno il pilota romano è entrato a far parte del team VR46 e ha lavorato duramente, facendosi apprezzare molto a tal punto da spingere la Ducati a puntare su di lui come dimostra l’assegnazione della moto factory.

In una recente intervista a GPOne, Di Giannantonio si è detto molto motivato in vista della nuova esperienza e ha lanciato un “avvertimento” a Marquez e Bagnaia: “La responsabilità di essere in un team ufficiale è diversa – ha affermato il pilota romano – lì devi vincere. Potremmo divertirci e provare a rompergli le scatole da outsider. E’ una grande uopportunità perché posso imparare molto da loro, lavorando sul loro stesso piano.”