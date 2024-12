EPT Main Event Praga 2024: vince Pedro Marques, dopo il deal con Paul Runcan

Nella pokeroom del King’s Casino di Praga sventola la bandiera del Portogallo.

L’ultima tappa dell’European Poker Tour Season 2024 ha infatti incoronato Pedro Marques, autore di una clamorosa rimonta su Paul Runcan nel testa-a-testa finale. Per il rumeno, vero e proprio dominatore delle ultime due giornate, la pillola è stata addolcita da un deal che ha accorciato sensibilmente la distanza tra il primo e il secondo payout.

Lato economico a parte, non si può fare a meno di sottolineare che alla fine ha vinto il giocatore più affermato. Marques vanta infatti almeno due grandi risultati internazionali ottenuti prima di questo. Nel 2018 è arrivato 4° nell’EPT Main Event di Barcellona; nel 2023 ha chiuso al 5° posto il colossale PSPC organizzato alle Bahamas. Se a questo aggiungiamo altri due titoli EPT vinti in altrettanti side event del tour e svariati piazzamenti itm sia europei che alle WSOP di Las Vegas, non sorprende che Marques sia al secondo posto della All Time Money List lusitana, alle spalle dell’inossidabile Joao Vieira.

La vittoria nell’EPT ME di Praga, però, ha un sapore diverso, nonostante sia il suo secondo miglior payout dopo quello ottenuto al PSPC. Lo ha detto lo stesso Marques durante la premiazione: “Vincere un Main Event EPT è qualcosa di diverso rispetto ai migliori risultati che ho realizzato finora. E’ un momento davvero unico.”

Per Runcan, invece, il 2° posto è di gran lunga il picco della sua carriera, almeno per ora. Il rumeno – ma residente a Nottingham (UK) – ha infatti messo in mostra qualità da vero pro, tenendo sotto scacco l’intero final table, Marques compreso. Senza dubbio, di lui sentiremo ancora parlare.

Il Final Day è iniziato dal livello 31 (bui 100.000/150.000, 150.000 ante) con Runcan in grado di mettere pressione ai cinque avversari, grazie al suo gioco molto aggressivo e uno stack due volte superiore a quello del secondo in classica, Pedro Marques.

Il primo “scalpo” appartiene proprio a quest’ultimo ed è uno scoppio di quelli che fanno male. Lo shortstack Siarhei Alontsau (cutoff) apre a 300.000 e riceve il call del portoghese da BB. Il flop è: 9♣Q♣J♦. Marques fa check e poi chiama lo shove del bielorusso che gira A♠A♥. Il suo avversario ha però centrato doppia coppia con J♣9♠ e né il 4♣ al turn né il 10♥ al river cambiano la situazione.

