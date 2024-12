Il treno Atalanta viaggia forte, l’Inter vuole restare incollata al vagone tricolore

Il primo ko dell’Inter in Champions League è arrivato in terra tedesca contro il Bayer Leverkusen. I nerazzurri vogliono ripartire più forti che mai. Dopo la sconfitta del derby la reazione era stata veemente, con una serie rilevante di affermazioni consecutive. Il treno scudetto governato dall’Atalanta prosegue e il vagone dell’Inter non vuole restare indietro.

Questa sera, in occasione della sfida contro la Lazio, la truppa di Inzaghi vuole riscattarsi con istanza immediata.

Il tecnico sfida il suo passato e si affida ai titolatissimi per centrare un risultato quanto mai fondamentale in chiave tricolore.