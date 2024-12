Lazio, Baroni: “A Gila veniva da vomitare, a Zaccagni ho detto di stare zitto”

Dopo pesante ko 0-6 contro l’Inter, Marco Baroni, tecnico della Lazio ha parlato così della situazioni infortuni: “Li stiamo valutando, Mario non è stato bene, è sbiancato e gli veniva da vomitare. Gigot dopo il colpo subito non ce l’ha fatta a rientrare, abbiamo aspettato ma non c’erano le condizioni per rientrare“.

C’è stato un confronto nello spogliatoio con i senatori? Zaccagni era molto nervoso al momento del cambio, cosa è successo: “Zaccagni era nervoso, ha detto qualcosa al quarto uomo e gli ho detto di stare zitto perché non c’era da dire niente, dovevamo dire qualcosa tra di noi. Non ho detto alla squadra niente di che, ho detto quello che sto dicendo a voi. Adesso non vedo l’ora di ritrovarmi con loro, queste situazioni devono farti crescere. Sicuramente io ho sbagliato qualcosa, siamo partiti bene ma una squadra non può disunirsi alla prima difficoltà. Questo non avverrà più“.

Come mai non è entrato Dia e non lo ha utilizzato dall’inizio sulla trequarti? ”Boulaye ha un piccolo problemino alla caviglia, non mi sembrava il caso di forzarlo. Se ci fossero stati i presupposti sarebbe entrato, in queste condizioni mi sembrava assurdo. L’uscita di Mattia dopo che ha preso una botta è nata allo stesso modo e ho dato la possibilità di fare minuti a Castrovilli, non è facile rientrare in una partita che prende questa svolta contro giocatori di questa qualità. Basti vedere cosa ha fatto Barella“.