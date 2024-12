In occasione dei 125 anni del Milan, attraverso un post su Instagram, l’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, ha voluto celebrare l’importante avvenimento in casa rossonera. “Tanti auguri Ac Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia é memoria”, post impreziosito da due cuori, uno rosso e uno nero.

Tantissimi i commenti di alcuni calciatori protagonisti dell’ultimo Scudetto vinto dai Rossoneri nel 2019: da Theo all’ex rossonero Tonali, oltre a capitan Calabria, Maignan e Leao. Ovviamente quando si parla di Paolo Maldini si parla di una delle Leggende di casa Milan con tanti tifosi che hanno chiesto all’ex dirigente di tornare a casa e mandare via l’attuale società criticata aspramente dopo il pari interno di ieri contro il Genoa.