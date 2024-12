Muore giovanissimo un numero uno, lutto nel calcio

Drammatico addio nel mondo del calcio: muore un giovanissimo estremo difensore, compagni di squadra e familiari straziati dal dolore

Un tremendo lutto si è abbattuto sul mondo del calcio che sta chiudendo questo 2024 versando ancora una volta tantissime lacrime per la scomparsa di un giovanissimo atleta.

Pochi giorni fa, il calcio inglese è stato scosso dalla morte del talentuoso Kaylen Dennis, promessa del Walthamstow FC di soli 17 anni e di cui si parlava un gran bene, lasciando tutti senza parole. Tuttavia, quella di Dennis non è stata purtroppo l’unica morte che ha segnato e sconvolto profondamente il movimento calcistico inglese, ma va constatata anche quella del giovanissimo portiere Oscar Fairs, giocatore della formazione under 15 del West Ham.

La promessa degli Hammers era solo un classe 2009, ma è deceduto a seguito di una coraggiosa battaglia contro il cancro. Una notizia che ha gelato non solo il calcio inglese, ma tutto il mondo del calcio che in pochi giorni ha dovuto dire addio a due giovani giocatori le cui vite sono state spezzate dal fato.

Per il West Ham e tutto il calcio inglese, la morte di Oscar Fairs è stata uno choc. Ad annunciare il decesso del giovanissimo portiere dell’under 15 del club britannico sono stati gli stessi Hammers tramite un post pubblicato via social, inondato subito dai messaggi dei tifosi e delle altre squadre inglesi.

Da tempo, seppur giovanissimo, Fairs stava lottando contro un terribile male e lo stava facendo a testa alta, cercando di pensare solo ad una cosa, ovvero ad inseguire quel pallone che tanto amava. Il giovane estremo difensore era uno dei talenti più interessanti del West Ham e sognava di arrivare in Premier League un giorno, ma purtroppo il destino ha impedito tutto ciò nella maniera più tragica possibile.

Nella propria nota, il West Ham ha annunciato la morte del proprio giocatore con “Immensa tristezza” e nell’ultimo allenamento è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Il mondo del calcio è rimasto sconvolto per la morte dei Fairs e tantissimi tifosi si sono uniti al cordoglio funebre della famiglia di Fair, il cui cuore è stato straziato dal dolore.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.

Rest in peace, brave Oscar.

— West Ham United (@WestHam) December 13, 2024