Berrettini rimane a bocca aperta, messaggio sconcertante in queste ore

Matteo Berrettini rimane senza parole, il messaggio è davvero sconcertante: i tifosi non riescono a crederci

Sono passate diverse settimane dalla vittoria in Coppa Davis, ma per Matteo Berrettini il momento d’oro prosegue. Al termine di una stagione di rinascita, certificata anche dal trionfo nella categoria miglior ritorno dell’anno agli ATP Award, gli Oscar del tennis, il giocatore romano si sta godendo un meritato periodo di riposo prima di cominciare a lavorare sulla nuova stagione. L’ex numero 6 al mondo non può dormire però sonni tranquilli. Lo dimostra un messaggio, davvero sconcertante, arrivato in queste ore.

Saranno state le difficoltà vissute da Berrettini nelle ultime stagioni, collegate da molti alle sue vicende amorose e al gossip che lo ha visto protagonista, o forse la crescita esponenziale di Sinner, che in qualche modo ha adombrato quanto di buono fatto da Berrettini in passato, ma negli ultimi tempi Matteo si è spesso dovuto difendere dalle critiche dei detrattori.

Attacchi spesso ingenerosi, a volte scherzosi, in alcuni casi velati di un’ironia che non può piacere a tutti. E che forse ha dato fastidio allo stesso Berrettini, di tanto in tanto. Lo dimostra quanto accaduto in queste ore. Stando a quanto riferito in alcuni ambienti, il tennista romano è stato infatti nuovamente preso i mira, e stavolta nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare.

Messaggio incredibile contro Berrettini: tifosi increduli, è successo davvero

Ancora una volta a far discutere gli appassionati e dividere il mondo del tennis è stato Nicola Pietrangeli. Nel bene o nel male il decano delle leggende del tennis italiano riesce sempre a creare dibattito. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, subito dopo un intervento chirurgico all’anca necessario per un problema riscontrato dopo una caduta in casa.

Nonostante il momento delicato per la sua salute, il 91enne ha infatti dimostrato di non aver perso la voglia di scherzare, e ha stupito i medici del Gemelli di Roma per il suo spirito indomito, di certo non intaccato in alcun modo dall’operazione che ha dovuto subire.

Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, stando a quanto trapela dagli ambienti vicini a Pietrangeli, e in particolare a quanto lasciato filtrare dagli stessi medici e infermieri che lo stanno assistendo, l’ex tennista ha cominciato a parlare subito di tennis.

In particolar modo, si è intrattenuto con lo staff medico sulle qualità dei big del tennis italiano attuale, su tutti Jannik Sinner e Matteo Berrettini, lasciandosi andare a qualche battuta scherzosa nel suo classico stile.

Stavolta però difficilmente Berrettini la prenderà sul personale. D’altronde, il personaggio ormai lo conosciamo tutti, e l’importante è che possa riprendersi il prima possibile, per poter continuare a punzecchiare a distanza i migliori giocatori italiani di quest’epoca. Anche questa, a suo modo, è infatti una testimonianza di che momento d’oro vive il nostro tennis.