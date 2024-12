Chelsea, Mudryk: “Mai usato sostanze vietate: fiducioso di tornare presto in campo”

Mychajlo Mudryk, calciatore ucraino del Chelsea su Instagram: “Posso confermare di essere stato informato che un campione che ho fornito alla FA conteneva una sostanza vietata. Questo è stato un totale shock, poiché non ho mai usato consapevolmente sostanze vietate o infranto alcuna regola, e sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di male e sono fiducioso di tornare presto in campo. Non posso dire altro ora per la riservatezza del processo, ma lo farò appena posso”.