Esclusiva SI: c’è la fila per Cherki, contatti anche con l’Atalanta

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, anche l’Atalanta si sarebbe aggiunta alla corsa per Cherki del Lione. Ecco la news: “Rayan Cherki è un talento straordinario, 2003 di spessore in grado di coprire molti ruoli negli ultimi 30-40 metri (esterno offensivo o trequartista). Il suo contratto scade nel 2026, l’Olympique Lione ha esercitato il rinnovo, ma la situazione del club potrebbe comportare novità anche nella prossima sessione di mercato, in modo da non avvicinarsi troppo alla scadenza. Partiamo da una base tra 25 e 30 milioni più eventuali bonus, ma solo perché stiamo per entrare nel 2025 e tutti i top club (Premier League compresa) hanno seguito la sua situazione con continuità. Il ParisSaint–Germain aveva mosso passi importanti, ma per il momento si è fermato. Anche l’Atalanta, sempre molto attenta a qualsiasi evoluzione, ha mosso qualche passo diretto, contatti esplorativi che vedremo se porteranno a un assalto nelle prossime settimane. Abituata a muoversi in anticipo, l’Atalanta ha preso il numero di targa di Cherki, conoscendo bene la pericolosa e folta concorrenza: presto avremo ulteriori aggiornamenti”.