Juventus-Cagliari, Thiago Motta sperimenta in difesa: le ultimissime sulle formazioni

Rispondere all’emergenza e tornare immediatamente al successo questo l’obiettivo della Juventus che in Coppa Italia affronta il Cagliari per riscattare il pari contro il Venezia. Non solo perché anche le ultime due sfide contro i sardi sono terminate in parità 1-1 quest’anno e 2-2 nell’ultima stagione. Un match quindi quello che apre la settimana di Coppa Italia da non sottovalutare per i ragazzi di Thiago Motta.

Juventus, emergenza difesa

Thiago Motta che dovrà fare di necessità virtù ed ecco che che il tecnico bianconero è pronto a schierare Locatelli al centro della difesa con McKennie terzino sinistro. Torna invece alle spalle di Vlahovic e non largo a sinistra Kenan Yildiz con il turco pronto a provare ad incidere da una posizione più centrale e congeniale alle sue caratteristiche. Trequarti lasciata libera da Koopmeiners con l’olandese arretrato in mediana. Assenti poi Douglas Luiz e Cambiaso oltre i lungodegenti in casa Juventus per una sfida che non può essere sbagliata con l’obiettivo di restare in corsa su 4 obiettivi avanzare ai quarti e provare a difendere il titolo in Coppa Italia.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Gaetano; Lapadula. Allenatore: Cagliari.