Roma, Ranieri tra Coppa Italia e futuro di Dybala: “Voglio giocatori che siano contenti di stare qua”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset. “Alla Coppa Italia ci teniamo. La Roma ha vinto nove volte la Coppa Italia, i nostri tifosi ci tengono, io ci tengo e anche i nostri ragazzi ci tengono. Però adesso pensiamo alla Sampdoria, ha cambiato allenatore, vorranno tutti mettersi in mostra per cui sarà una partita da prendere con le molle e dobbiamo essere pronti e tenaci”.

Dovbyk recuperato? “Naturalmente, un giocatore con una stazza come quella di Dovbyk non può trovare la sua condizione fisica ideale in una settimana, soprattutto considerando che ci siamo allenati poco tutti quanti. Però sono convinto che questo è un campione e dovrà dimostrarcelo. Assenti Hummels, né Koné, né Cristante. A centrocampo ci sono un po’ di scelte obbligate”.

Contatto entourage di Dybala e il Galatasaray? “Ma non lo so, ognuno fa il suo gioco, ognuno fa il suo lavoro. Credo che Dybala lo abbiamo visto tutti: quando sta bene, fa la differenza. Mi fa piacere averlo, mi fa piacere metterlo in campo quando sta bene. Però se ha altre priorità bisogna anche essere d’accordo in due, se il ragazzo non vuole restare c’è una possibilità. Io voglio soltanto giocatori che siano contenti di stare qua. Non mi riferisco solo a Dybala, parlo in generale: se qualcuno non si sente a suo agio, sperava di giocare di più o di ottenere altro, io voglio solo chi ha voglia di lottare partita dopo partita”.

Queste le parole del vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk riprese da TMW: “Ci sono calciatori che partiranno e altri che si uniranno alla nostra squadra durante la sessione di trasferimenti invernale. Ogni operazione sarà intrapresa in linea con le indicazioni di Okan Buruk e del team scout. Io non sto supervisionando l’operazione, so che ci sono dei contatti, ma chi decide è Okan Hodja. Il compito della dirigenza è solo quello di garantire l’eventuale finanziamento e portare avanti la trattativa. Posso dire che ci sono comunque molti calciatori interessati al nostro club”.