Inter, finalmente scocca l’ora di Josep Martinez: dal percorso “alla Onana” alle ipotesi sul futuro

Domani alle 21 l’Inter farà il suo esordio in Coppa Italia: di fronte ci sarà l’Udinese nella sfida unica per accedere ai quarti di finale, dove c’è la Lazio ad attendere i nerazzurri. La squadra di Inzaghi vuole evitare di fare una “comparsata” come successo nello scorso anno, dove la partita contro il Bologna è stata l’unica giocata, a causa delle giocate di Zirkzee che hanno estromesso fin da subito la squadra dalla competizione.

Rispetto al 6 a 0 ottenuto all’Olimpico contro la Lazio si attende un ampio turnover per l’Inter: davanti spazio a Taremi ed Arnautovic, poi dentro anche Carlos Augusto e Buchanan sulle fasce con Darmian adattato a fare il terzo di difesa, Frattesi e Zielinski come mezz’ali. Soprattutto poi c’è molta curiosità nel vedere finalmente in campo Josep Martinez in porta, come annunciato dallo stesso Inzaghi.

Il portiere arrivato dal Genoa è stato chiuso da Sommer in questo avvio di campionato. Sperava in un percorso “alla Onana”, anche se fino ad ora è a tutti gli effetti una seconda scelta: il camerunese arrivò come secondo di Handanovic rimanendo a guardare lo sloveno fino ad ottobre, prima di rubargli però il posto alternandosi con lui giusto in qualche occasione.

L’agente del giocatore comunque di recente ha a più riprese ribadito che non c’è alcun ripensamento da parte dello spagnolo: niente prestiti o cessioni, indipendentemente dallo spazio che avrà da qui a gennaio, rimarrà a Milano per giocarsi le proprie carte, consapevole di avere davanti un grande portiere dal quale imparare molto, in attesa di poterlo insidiare per davvero.