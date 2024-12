Pedullà: “Monza, conferme sul tentativo concreto per il ritorno di Akpa-Akpro”

Jean Daniel Akpa-Akpro, centrocampista della Lazio fuori dal progetto di Marco Baroni, aveva vestito la maglia del Monza anche nella passata stagione. Ora potrebbe rimettersi la casacca biancorossa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti la società monzese starebbe facendo in queste settimane in nuovo tentativo molto concreto per il centrocampista ivoriano ex Salernitana. L’idea è quella di spingere nelle prossime per trovare l’accordo con la Lazio.

Il Monza già in estate aveva cercato di confermare Akpa-Akpro. Tuttavia, la posizione della Lazio sulle modalità del trasferimento erano molto rigide. Motivo per cui l’assalto del Monza di agosto era terminato con un nulla di fatto. Le possibilità oggi sono più alte rispetto a quelle estive. Il centrocampista vuole andare via da Roma per poter giocare, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei giorni scorsi, infatti, sempre secondo Alfredo Pedullà, avrebbe rifiutato altre proposte e destinazioni. Adriano Galliani proverà con convinzione, e forse con la sponda della volontà del giocatore, a convincere la Lazio a lasciare andare il centrocampista.