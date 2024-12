Raikkonen torna in pista? Ci sarà un Kimi alla guida della Mercedes nel 2025

Cominciano a delinearsi le gerarchie per la nuova stagione di Formula 1. Adesso è certo: un Kimi vestirà la tuta della scuderia Mercedes

Kimi ‘Iceman‘ Räikkönen è stato uno dei più importanti volti della Ferrari nell’ultimo ventennio. Pilota finlandese con più vittorie all’attivo nei Gran Premi disputati, Kimi è stato capace di trionfare durante la sua prima stagione con la scuderia di Maranello.

Nel 2007, a bordo della F2007, si fregiò del titolo mondiale con indosso la tuta del Cavallino Rampante. Successo dolceamaro, considerando che si è trattato dell’ultimo nella storia della Ferrari e dell’unico nella carriera del pilota.

Dopo un temporaneo ritiro dalla F1 per gettarsi nei rally e nella NASCAR e l’esperienza con la Lotus, Räikkönen ha fatto ritorno in Emilia, restando al volante della monoposto rossa per 4 stagioni, tra il 2014 e il 2018.

Poi, le ultime stagioni trascorse all’Alfa Romeo fino al ritiro definitivo dalla pista, nel 2021, all’età di 42 anni, dopo 1873 punti conquistati e 352 Gran Premi disputati.

La entry list della stagione 2025

A pochi giorni dal termine dell’annata 2024, l’intero pubblico e gli addetti ai lavori sono già proiettati al campionato che verrà. La FIA ha pubblicato la prima entry list dei piloti iscritti e dei titolari scelti dai 10 team in griglia. La leggenda Lewis Hamilton prenderà il posto di Sainz al fianco di Leclerc in Ferrari. L’iberico saluterà Maranello per passare alla Williams insieme ad Albon. Rivoluzione totale per la Sauber, che accoglierà l’esperto Hulkenberg e il giovanissimo Bortoleto, in sostituzione di Bottas e Zhou Guanyu.

Stravolgimento totale anche per la Haas; Ocon e Bearman si uniranno alla scuderia statunitense in sostituzione di Magnussen e dello stesso Hulkenberg. Doohan spalleggerà Gasly in Alpine, mentre resta una grande incognita il nome del pilota che affiancherà Tsunoda nella scuderia Racing Bulls. Non è ancora certa la permanenza di Perez in RedBull, mentre resterà invariato il parco piloti di McLaren e Aston Martin.

Un nuovo Kimi, destinato a prendersi la Mercedes

Anche la Mercedes, che si separerà da sir Lewis dopo 11 anni di sodalizio, è pronta a cambiare volto. Andrea Kimi Antonelli, classe 2006, il prossimo anno sarà al volante della monoposto del team tedesco, al fianco di George Russell. Il bolognese, che ha già ricevuto un messaggio di ‘in bocca al lupo‘ da Hamilton per la sua prima esperienza in Formula 1, ha trascorso la passata stagione in Formula 2 con la Prema Racing, chiudendo al sesto posto nella classifica piloti.

All’età di 18 anni, Kimi diventerà il terzo pilota più giovane di sempre a gareggiare in F1 dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Il giovanissimo pilota ha già fatto il suo esordio in Mercedes nel corso del 2024, durante le prove libere dell’ultima edizione del Gran Premio d’Italia, a Monza, non terminando la sessione a causa di un incidente. E’ sceso nuovamente in pista durante le prove libere del Gran Premio di Città del Messico, piazzandosi al dodicesimo posto.