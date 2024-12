Rally, il ritorno della Delta HF Integrale? Sparco-Lancia, lasciateci sognare

Il sogno che fa sperare tutti gli appassionati del rally. Tornerà il sodalizio che ha reso grande la Lancia?

La Lancia Delta HF Integrale venne introdotta per la prima volta nell’ottobre 1987, mirando a farla competere nel Campionato mondiale di Rally, già a partire dalla stagione successiva.

La vettura ha rappresentato l’evoluzione diretta della Delta HF 4WD, che aveva partecipato alla competizione mondiale nel 1987 e nel 1988, vincendo 2 titoli.

La Delta HF ha gareggiato tra il 1988 e il 1993, conseguendo la vittoria di 5 titoli mondiali costruttori e 35 vittorie e 96 podi complessivi.

Tra i piloti che a bordo dell’auto da rally ottennero i più importanti successi, vengono ricordati soprattutto il finlandese Juha Kankkunen e il il veneto Massimo ‘Miki’ Biasion, che grazie ai successi racimolati in quello straordinario periodo, è divenuto il pilota più vincente di tutti i tempi.

L’epoca d’oro del rally

La società piemontese specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per piloti, ha legato il proprio brand al Team Martini Racing da oltre 40 anni. Il periodo caratterizzato dal sodalizio tra Sparco e Lancia viene ancora oggi ricordato come una delle fasi più gloriose nella storia del rally.

Tutto ebbe inizio con il titolo conquistato dal team capitanato da Cesare Fiorio a bordo dell’iconica Lancia 037, nel 1983. Agli ordini del dirigente torinese rispondevano piloti del calibro di Attilio Bettega, Alèn e Rohrl. L’eredità del team degli inizi degli anni 80, venne raccolta dal già citato Biaison, che ottenne due successi mondiali consecutivi, nel 1988 e nel 1989, a bordo proprio della Delta HF Integrale.

L’annuncio della Lancia sorprende tutti: adesso è ufficiale!

Lancia annuncia il ritorno sulla scena del rally mondiale in grande stile, ribadendo la propria collaborazione con Sparco, che allestirà interamente la nuova vettura presentata dal team piemontese, la Ypsilon Rally4, ed equipaggerà i piloti che vi sfrecceranno a bordo. Il presidente di Sparco, Aldino Bellazzini si è detto entusiasta di aver contribuito alla riproposta del brand Lancia nel rally e ha affermato di provare un profondo senso d’orgoglio non solo per i successi ottenuti nel passato, ma anche per l’odierno proseguo di quella insigne eredità.

Il rilancio del sodalizio coincide con il ritorno della leggenda ‘Miki’ Biasion, assieme al campione italiano rally 2024, Andrea Crugnola, il cui kit completo di abbigliamento da gara, comprendente tute, guanti, scarpe e caschi, sarà interamente fornito da Sparco, mantenendo elevati standard di sicurezza, comfort e prestazioni. A bordo della nuova vettura, la coppia potrà contare su una serie di supporti tecnici innovativi, come l’introduzione dei sedili Matrix 8855-2021., realizzati in vetroresina e in grado di garantire massimi livelli di performance e di sicurezza.