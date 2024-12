Conference League, il programma di oggi e le probabili formazioni di Guimaraes-Fiorentina

Torna in campo questa sera la Conference League. La Fiorentina scenderà in campo in Portogallo in casa del Guimaraes. Di seguito tutte le sfide in programma e valevoli per la sesta giornata con i viola reduci da 4 vittorie e una sconfitta.

CONFERENCE LEAGUE

Ore 21.00 APOEL – FC Astana

Ore 21.00 Betis – HJK

Ore 21.00 Borac Banja Luka – Omonia

Ore 21.00 Celje – TNS

Ore 21.00 Cercle Brugge – Basaksehir

Ore 21.00 Chelsea = Shamrock Rovers

Ore 21.00 Djurgarden – Legia

Ore 21.00 Guimaraes – Fiorentina

Ore 21.00 Hearts – Petrocub

Ore 21.00 Heidenheim – St. Gallen

Ore 21.00 Jagiellonia – O. Ljubljana

Ore 21.00 Larne – Gent

Ore 21.00 LASK – Vinkingur Reykjavik

Ore 21.00 Lugano – Pafos

Ore 21.00 Molde – Mlada Boleslav

Ore 21.00 Panathinaikos – Din. Minsk

Ore 21.00 SK Rapid = FC Copenhagen

Ore 21.00 TSC – Noah

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GUIMARAES-FIORENTINA

Dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, la squadra guidata da Raffaele Palladino giocherà in Portogallo con la formazione titolare caratterizzata da un ampio turnover. Non ci saranno né Cataldi né Sottil con quest’ultimo out per tonsillite e con Gudmundsson a caccia di minutaggio. Potrebbero tornare dal 1′ Terracciano, Martinez Quarta e Kouamé.

VITÓRIA SC (4-3-3): Varela, Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. Allenatore: Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Pongracic, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Kouamé; Kean. Allenatore: Palladino.