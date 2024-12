ESCLUSIVA SI Pedullà: “ Kolo Muani, anche la Juve ha chiesto il prestito”

La Juventus prenderà quasi sicuramente un attaccante a gennaio, ci sono pochi dubbi. A prescindere da Milikche, ancora oggi, non si capisce quando rientrerà e basta questo per pensare come non si possa andare avanti con il solo Vlahovic. La Juve sta seguendo l’evoluzione della vicenda Zirkzee, pronta a intervenire soltanto nel caso in cui il Manchester United aprisse al prestito. E dipenderà molto dal minutaggio dell’olandese. Nel frattempo il club bianconero ha chiesto informazioni su Randal Kolo Muani, non fosse altro perché non rientra più nei piani di Luis Enrique,pur avendo pagato il Paris Saint-Germain la non modica cifra di 90 milioni appena lo scorso settembre. La Juve lo prenderebbe solo in prestito e per il momento non ha avuto simile apertura dai francesi che vogliono ricavarci almeno 40-45 milioni. Sapendo che posso esserci club interessati in Bundesliga oppure in Premier League, compreso il Manchester United e a quel punto potrebbe non essere più tanto blindato Zirkzee. Ecco perché la Juve ha fatto una mossa per Kolo Muani, ma soltanto in prestito.