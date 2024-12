Genoa a Dan Sucu, Vieira: “Giornata importante, il suo arrivo porta stabilità”

Sabato Genoa-Napoli, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblu, Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa partendo dal commentare l’arrivo del nuovo proprietario, Dan Sucu: “Lo abbiamo incontrato stamattina. E’ una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e lavorano in società. Garanzie sul mercato? La garanzia è di avere il direttore Blazquez che restano in società. La stabilità è una cosa importante per la società. Questo non cambierà il futuro”.

Poi ancora sul cambio di proprietà: “I giocatori l’hanno preso bene perché ancora una volta porta stabilità ed è importante per chi lavora per il Genoa. Detto ciò noi siamo professionisti e il lavoro ogni giorno non cambia”.

Sui problemi in attacco e dei pochi palloni che arrivano a Pinamonti: “Io sono rimasto molto felice della partita fatta a Milano, soprattutto per la qualità che hanno. Il punto è meritato. Noi vogliamo sempre fare un passo in avanti e lo abbiamo per questa partita. So che la squadra ha ancora tanto da fare meglio, ci vorrà tempo. Giochiamo con un po’ più di fiducia, dal punto di vista offensivo possiamo fare meglio però fare gol è la cosa più difficile da fare nel calcio. I ragazzi si trovano meglio in campo. Dobbiamo continuare a lavorare come nelle ultime settimane per essere più forti. Di sicuro vogliamo fare più gol”.

Infine su Mario Balotelli: “Ha avuto un po’ di febbre, non si è allenato due giorni fa ma ha fatto gli ultimi due giorni e sarà disponibile”.