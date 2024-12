Marcell Jacobs va ko, è successo davanti a tutti: decisione incredibile

Incredibile la conseguenza di un gioco social di cui è stato, suo malgrado, protagonista il campione Olimpico a Tokyo 2020: scelta curiosa su Marcell Jacobs

Ci ha provato. Con tutte le sue forze. Dando il massimo, fino all’ultima stilla di sudore e fatica. La settimana magica vissuta a Tokyo, quando appena tre anni prima era riuscito in una fantastica doppietta conquistando l’oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100, non è stata ripetuta. Del resto l’impresa, di fronte all’avanzare delle nuove leve della velocità mondiale, si presentava titanica.

Marcell Jacobs, 30 anni e una carriera che già può definirsi assolutamente appagante da ogni punto di vista, si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione pieno di speranze e di entusiasmo. Forse i tempi d’oro – in tutti i sensi – della magica estate del 2021 non torneranno più, ma il nativo di El Paso, Texas, non ha alcuna intenzione di mollare.

La volontà e la determinazione sono quelle di sempre, nonostante in passato gli infortuni abbiano tormentato più del dovuto l’atleta cresciuto a Desenzano del Garda. Intanto, dopo aver incassato l’attestato di stima di Stefano Mei, presidente della Fidal, che ha parlato del campione olimpico con grande fiducia, l’italo-americano è stato protagonista indiretto di un simpatico gioco diffuso sui social dal profilo Instagram ‘aisathleticsuae‘

Jacobs batte Duplantis ma s’inchina a Dina Asher-Smith

Intervistata per conto di un membro del noto account social che rappresenta l’associazione atleti a Dubai, una ragazza si è prestata ad un gioco in cui, a turno, avrebbe dovuto indicare la sua preferenza in un testa a testa progressivo.

Dopo aver avuto la meglio sul campione olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles, il fuoriclasse azzurro ha addirittura superato, nel gradimento, Mondo Duplantis, il pluridecorato recordman di tutti i tempi nel salto con l’asta.

Dopo l’ennesimo confronto però, anche Jacobs è capitolato come gli illustri avversari che aveva appena battuto. Al velocista delle Fiamme Oro è stata infatti preferita Dina Asher-Smith, la neo 29enne britannica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 200 metri piani, nonché bronzo in altre due occasioni olimpiche nella staffetta 4×100.

Tutto sommato, considerando i giganti che Jacobs ha ‘battuto’ nelle preferenze espresse dalla persona intervistata, un bottino niente male per un campione la cui popolarità, nonostante delle Olimpiadi che lo hanno visto giù dal podio, è ancora altissima.