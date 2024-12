Nuovo lavoro per Berrettini, il tennis ormai è un lontano ricordo

Matteo Berrettini sorprende tutti, ‘addio tennis’: il giocatore romano immortalato in un nuovo lavoro, cosa sta succedendo

Con la stagione 2025 ormai alle porte, arriva l’annuncio che non ti aspetti: Matteo Berrettini cambia lavoro. Può sembrare incredibile, e per certi versi lo è, ma a svelarlo è stata la stessa Fitp, la Federazione italiana tennis e padel. Addio racchette, il giocatore romano ha deciso di tuffarsi in un ambito completamente diverso, pronto a dimostrare di essere anche in questo campo un grandissimo talento.

Può sembrare una boutade, un pesce d’aprile fuori stagione. E in effetti lo è. Ma in questo periodo di off-season bisogna anche divertirsi in qualche modo, e lasciare spazio all’immaginazione può diventare sicuramente un passatempo gradevole.

Prendendo spunto dal multiverso, concetto affascinante che, vuoi per merito dei cinecomics, vuoi per ragioni slegate al puro intrattenimento, la Federtennis ha deciso infatti di giocare con gli appassionati e, in un certo senso, anche con tutti i propri campioni più affermati. Berrettini compreso. Chi si chiede cosa avrebbe fatto Matteo se non avesse giocato a tennis, da questo momento può avere una risposta. E per certi versi è molto sorprendente.

Svolta per Berrettini, nuovo lavoro: cosa è successo

Tutti nella propria vita si sono chiesti, almeno una volta, cosa sarebbe successo se avessero preso delle decisioni differenti rispetto a quelle effettivamente prese. Dubbi che possono riguardare una relazione amorosa, una carriera sportiva, ma anche il proprio percorso lavorativo.

Per poter dare sfogo all’immaginazione, la Fitp ha deciso di porre la stessa domanda a Grok, il chatbot dotato di intelligenza artificiale lanciato da Elon Musk. Cosa avrebbero fatto i più importanti tennisti italiani, se non avessero giocato a tennis? Semplice: si sarebbero dedicati a lavori che, con le racchette, hanno davvero poco a che vedere.

Se il numero uno al mondo, Jannik Sinner, con la sua abnegazione e la sua serietà sarebbe potuto diventare un manager straordinario, Musetti sarebbe stato un perfetto marinaio, mentre Cobolli un elettricista, Errani un’astronauta e Paolini una talentuosa fotografa.

Ambiti che con il tennis hanno davvero poco a che vedere. Ma anche per Matteo Berrettini il futuro sarebbe stato decisamente diverso. Il tennista romano sarebbe passato infatti dalle racchette alle padelle, trasformandosi in un vero e proprio chef stellato. Una carriera di assoluto prestigio in cui avrebbe potuto esprimere le sue qualità più creative per regalare ai propri clienti piatti sempre nuovi, più gustosi e fantasiosi.

Ovviamente si tratta di un gioco o nulla più. Per il momento Berrettini rimane infatti focalizzato completamente sulla sua carriera in ATP, con l’obiettivo di tornare competitivo ai massimi livelli nel 2025. Ma la carriera di un tennista termina abbastanza presto, e chissà che nel futuro di Matteo non possa davvero celarsi qualcosa di collegato all’ambito culinario. Ipotesi impossibile o suggestione concreta?