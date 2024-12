“Un guaio”, rivelazione Valentino Rossi: restano tutti senza parole

Spunta una rivelazione clamorosa su Valentino Rossi, i tifosi restano a bocca aperta: è successo davvero, confessione incredibile

C’è molto dietro al personaggio di Valentino Rossi. Molto di non visto, molto di non conosciuto, molto che meriterebbe di essere raccontato. Perché l’ex pilota con il numero 46 non è stato solo uno degli sportivi italiani più amati al mondo, e non è stato semplicemente uno dei più grandi motociclisti di tutti i tempi, ma anche una persona fuori dagli schemi, unica nel suo genere e in grado di mettersi ogni tanto nei ‘guai’ da solo, con le sue scelte.

Chi lo ha potuto conoscere anche lontano dalle telecamere, lontano dai circuiti, è riuscito a comprendere fino in fondo quanto Vale sia stato, e sia tutt’oggi, uno spirito libero. Lo ha dimostrato in più occasioni, come confermato dai tanti aneddoti riguardanti la sua vita che sono stati resi noti fino a questo momento.

L’ultimo di una lista lunghissima lo ha condiviso con i fan chi di Valentino Rossi è stato forse il più grande ammiratore, o comunque il cantore più iconico delle sue gesta, che forse senza il suo coinvolgimento emotivo non sarebbero diventate imprese epiche nell’immaginario di tutti noi. Stiamo parlando ovviamente di Guido Meda che, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, ha svelato un aneddoto davvero incredibile riguardante proprio l’ex pilota di Tavullia.

Meda svela un retroscena clamoroso su Rossi: i tifosi non riescono a crederci

Istintivo fino al midollo, Valentino Rossi non si è mai curato troppo delle conseguenze che certe sue decisioni avrebbero potuto avere. Nel bel mezzo della sua carriera più volte ha rischiato la sorte, e ne è stato testimone lo stesso Meda, come svelato da quest’ultimo in una recente intervista al ‘Corriere’.

Vero appassionato di motori, la voce simbolo del Motomondiale da ormai più di vent’anni a questa parte ha avuto modo di incrociare tante volte Rossi anche lontano dai circuiti. E in una di queste occasioni ha rischiato davvero di metterlo in seri guai. Tutto per colpa di una MV Augusta Brutale dal fascino irresistibile.

Racconta il giornalista, parlando di un aneddoto accaduto dopo un programma televisivo che li vedeva entrambi coinvolti: “Era novembre, c’era la nebbia. Io ero arrivato agli studi con la mia MV Augusta Brutale 750, me l’aveva prestata un amico. Vale vede che ho un casco e si incuriosisce, e quando nota la moto mi chiede di provarla“.

Ovviamente dare una moto a Rossi è, da un certo punto di vista, un grande onore, ma anche un rischio pazzesco. Anche perché Valentino in quel momento era ancora un pilota in attività: “Ho provato a resistere alla sua richiesta, gli ho detto che se si fosse fatto male avremmo passato un guaio. Ma lui mi guarda e mi dice: ‘Che, non ti fidi?’. Ma come potevo dire a Valentino che non mi fidavo di lui alla moto“.

E quindi gliela prestò, permettendogli di fare un giro per la città. Fortunatamente le cose andarono per il meglio, la moto tornò illesa e Rossi sano e salvo. Ma basta questo piccolo racconto per comprendere chi sia davvero Valentino e che grande personaggio a tutto tondo sia stato, e probabilmente sia tuttora, anche al di fuori del circuito.