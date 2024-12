Verso gennaio, la Juventus ha due obiettivi sul calciomercato: un difensore e un attaccante

In casa Juventus, dopo la vittoria contro il Cagliari, c’è voglia di tornare a vincere anche in campionato. L’occasione che arriva domenica sera contro il Monza. Tuttavia, anche la sfida contro i sardi in Coppa Italia ha reso evidente che la squadra non possa continuare con una rosa così risicata in difesa e un reparto d’attacco che, al di là degli esterni e delle seconde punte, consta solamente di Dusan Vlahovic. Una situazione che ha costretto Thiago Motta, nell’ultimo mese e mezzo, a far fare gli straordinari ai soliti 13/14 giocatori. Un’usura che, per esempio è costata due settimane di stop anche a Timothy Weah, a seguito di un problema muscolare avvertito in appena 10/15 minuti di utilizzo proprio nella sfida col Cagliari.

Bremer e Cabal out: la Juventus punta sulla duttilità?

Già nel calciomercato estivo Thiago Motta e Giuntoli avevano cercato di optare, soprattutto in difesa, su calciatori molto duttili. Un esempio è stato l’acquisto, finora forse il migliore per rendimento, di Pierre Kalulu. L’ex milanista si è conquistato il posto da titolare prima come terzino e poi come centrale. Non deludendo mai le attese. Anche Juan Cabal avrebbe dovuto essere una soluzione duttile, ma uno dei tanti viaggia oltreoceano gli è costato il lunghissimo stop di sei mesi. Così come la sciagurata serata di Lipsia era costata a Bremer lo stesso stop. Ora la Juventus, cerca un centrale che possa ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro così da coprire la doppia lacuna del colombiano e del brasiliano. Il nome sarebbe quello di David Hancko, slovacco del Feyenoord, ma ci sarà da trattare per abbassare le esose richieste del club di Rotterdam.

Occhio all’attaccante

Un’occasione, magari importante se si dovesse presentare, verrà sfruttata con ogni probabilità anche in attacco. Al momento le possibilità non sono tantissime, ma sotto traccia la Juventus ci sta lavorando. Giuntoli smentisce ogni possibilità, puntando pubblicamente su Milik, ma la verità è che il polacco non dà garanzie nemmeno sulla data di effettivo rientro in campo. I bianconeri, quindi, sono sempre molto attenti alla situazione di Zirkzee e nelle ultime ore avrebbero fatto un sondaggio per il prestito di Randal Kolo-Muani del PSG. Sul francese ci sarebbe anche l’interesse dello United. I parigini, che lo hanno pagato 90 milioni appena un anno e mezzo fa, vorrebbero monetizzare e la Premier è sicuramente il contesto migliore dove compiere questa operazione. Ma il chiodo fisso resta l’olandese ex Bologna, pupillo di Motta, che con Kolo-Murano magari in direzione Red Devils potrebbe anche liberare Joshua per la maglia bianconera…