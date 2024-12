Esclusiva Si, Pedullà: “Juventus-Danilo, rapporto ai titoli di coda”

Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, la Juventus e Danilo sarebbero sempre più vicini ad una rottura. Ecco la news: “Danilo–Juventus: rapporto difficile e ai titoli di coda. Il Napoli lo ha chiesto (solo dialoghi indiretti fin qui) ma ha sempre negato (sia Conte che Manna) di voler cedere Raspadori: oggi si potrebbe fare solo uno scambio di prestiti, sapendo che Danilo è in scadenza. Raspadori piace da sempre a Motta, come raccontato già la scorsa estate, ma anche alla Roma (e ad Allegri, se prima l’allenatore non facesse altre scelte). Si tratta di capire come ripristinare un rapporto tra club – Napoli e Juventus – in cui ognuno teme di fare un errore per favorire l’altra. Per Fagioli oggi più estero, ma partita aperta“.