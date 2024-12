Siparietto imbarazzante per Sinner: le parole del collega Berrettini non lasciano scampo a dubbi

Sinner e Berrettini scherzano nel corso dei Supertennis Awards anche se la frecciatina non è passata inosservata ai fan

Nel momento d’oro del tennis italiano in tanti si divertono a seguire i principali campioni del momento. Sia nel maschile che nel femminile ci sono davvero tanti atleti che stanno giocando in modo straordinario.

Tra questi è necessario menzionare sicuramente Jannik Sinner, numero uno al mondo tra gli uomini, e Matteo Berrettini. Quest’ultimo ha perso un po’ di smalto a causa degli infortuni ma ora è pronto per tornare a vincere come in passato.

Oltre a essere colleghi, Sinner e Berrettini sono anche amici. Tuttavia, quando si trovano faccia a faccia sul campo non si fanno sconti: per entrambi la loro priorità è vincere assolutamente.

Ora, nel corso dei Supertennis Awards, sembra che la loro amicizia/rivalità sia stata resa nota a tutti. Ecco cosa è successo.

Sinner e Berrettini, ecco il siparietto alla consegna dei premi

Nel corso della cerimonia dei Supertennis Awards, Sinner e Berrettini sono stati intervistati dal comico Piero Chiambretti. Quest’ultimo con il suo unico modo di fare ha cercato di far sentire in difficoltà i due, suscitando l’ilarità del pubblico in diversi momenti.

A un certo punto, Chiambretti ha chiesto a Sinner: “Ti dispiace quando batti Matteo?”. Il numero 1 al mondo ci ha pensato un po’ su ma poi ha risposto con un timido “Sì”. Mentre stava abbozzando la risposta, Matteo Berrettini è intervenuto con un categorico: “Ma che c…. dici?” facendo ridere i telespettatori e il pubblico in sala. Sicuramente un momento spontaneo, che sottolinea ancora una volta come i due siano amici ancor prima di essere rivali.

Gli obiettivi e gli scontri dei due

Dopo aver archiviato la stagione 2024, ora sia Sinner che Berrettini sono pronti a concentrarsi sul 2025. Entrambi hanno obiettivi importanti da difendere e le prossime settimane sono fondamentali per prepararsi al primo grande obiettivo della stagione: l’Australian Open. Qui Sinner deve difendere i 2000 punti della vittoria dell’anno scorso, mentre Berettini proverà a testare le sue condizioni nelle partite da 3 set su 5.

Chissà se nel corso della prossima stagione Sinner e Berrettini si sfideranno ancora sul campo da tennis. Al momento, negli sconti diretti è Sinner a essere in vantaggio per 2-0. Jannik vinse il primo incontro nel 2023 sul cemento indoor del Canada e ha bissato il successo nel 2024 sull’erba di Wimbledon. Ma nel 2025 tutto potrebbe cambiare e potrebbero esserci partite epiche tra i due.