“Smetto”, si ritira a 34 anni: colpo di scena nello sport italiano

La notizia è arrivata nelle scorse ore e ha generato tanta tristezza tra i tifosi del giocatore 34enne che ha deciso di ritirarsi

Il mondo dello sport è caratterizzato da una componente fondamentale che permette a tutto il movimento di essere sempre popolare e di interesse comune, ovvero quello dei tifosi. L’affetto che le persone appassionate riversano nei confronti di squadre o di singoli protgonisti, è sempre molto alto. Per tale ragione, quando un volto di spicco in uno sport decide di ritirarsi perché non si sente più in grado di competere ai massimi livelli si avverte molta tristezza tra i suoi fan.

Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore con l’annuncio a sorpresa di uno sportivo di spicco n che ha scelto di smettere perché non più ai suoi massimi livelli. Arrivato all’età di 34 anni ha reso noto che lascia da subito l’attività agonistica, una notizia che non ha lasciato indifferenti i suoi tifosi.

Tennis italiano in lacrime: a 34 anni la sua carriera è finita

Il mondo del tennis italiano negli ultimi anni ha vissuto dei picchi enormi grazie alla crescita di talenti unici come Jannik Sinner e Jasmine Paolini che hanno consentito al movimento azzurro di portare a casa tanti trofei e soddisfazioni importanti. Grazie alle loro gesta è aumentato e di molto l’interesse dei tifosi italiani che ora seguono questo sport con maggiore trasporto.

Nelle scorse ore però c’è da fare i conti con la decisione di Alessandro Giannessi di ritirarsi. La scelta è arrivata perché a 34 anni non si sente più nelle condizioni giuste continuare a giocare ad alti livelli. A spiegarlo è stato lui stesso con queste parole: “Sono due anni che rifletto sulla scelta di ritirarmi: il fisico mi ha dato tanti problemi, i risultati erano sempre meno importanti e poi c’è mio figlio Lorenzo con cui voglio passare del tempo di qualità. Smetto col sorriso, è la decisione giusta”.

Nell’annuncio del suo addio al tennis, Giannessi ha poi anche spiegato cosa abbia rappresentato per lui questo sport: “Il tennis mi ha insegnato che il lavoro paga, è una grandissima scuola di vita. Porta a conoscere i lati più belli ma anche più oscuri di te stesso, le tue lacune, le debolezze, i punti di forza. Il tennis mi ha formato come persona, mi ha dato disciplina; gli devo tantissimo, nonostante i momenti di buio non siano mancati”.